Балабаново готовится к праздникам

В преддверии майских праздников администрация Балабанова запланировала огромный объем работы по благоустройству. Сити-менеджер Вячеслав ПАРФЕНОВ ранее заявлял о намерении заменить в сквере Победы естественный газон рулонным, а на этой неделе дал своему заместителю Нине ФИЛАТОВОЙ новое задание - подготовить схему посадки деревьев.

По словам градоначальника, благодаря спонсорской помощи, в сквере появятся деревья, высота которых при посадке будет 2-2,5 метра. Причем обслуживание зеленых насаждений не ляжет на плечи города, поскольку выполнять эту функцию попросту некому.

- Я не умею ухаживать за деревьями. Это должны делать профессионалы. Вот часть ранее высаженных хвойников там уже погибла. Хорошо, это была тоже помощь предпринимателей, а не бюджетные траты. Что бы мы сейчас говорили? - рассуждал Вячеслав Парфенов.

Вся работа по озеленению города должна выполняться качественно и служить людям долгие годы, как считает чиновник. А потому и посадку необходимо провести в благоприятный период - в апреле.

Параллельно с этим муниципалитет готовится к установке БМП, которая обоснуется в сквере Воинов-интернационалистов на ул. Капитана Королева. А далее предстоят работы по строительству сквера Молодоженов. Его хотят открыть ко Дню города - 12 июня.

Заметим, что также в планах муниципалитета установить списанный танк на ул. Дзержинского и муляж боевой ракеты на въезде в микрорайон. А на конец года в списке дел значится установка на въезде в аэропорт "Ермолино" самолета АН-12.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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