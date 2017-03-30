30.03.2017

Боровчане ждут администрацию города на недоделанной площадке



В соседнем с Обнинском Боровском районе администрация райцентра отчиталась об обследовании отделом муниципального хозяйства всех городских площадок для детского досуга и спорта. Согласно обнародованной информации, муниципалитет демонтирует  формы, пришедшие в негодность в результате эксплуатации и вандализма. Будут ли вновь потрачены бюджетные средства на восстановление площадок, не уточняется. Администрация Боровска лишь добавила: «Будут предприняты дополнительные меры, направленные на приведение площадок в нормативное состояние».

Работы по благоустройству продолжат на детской площадке в районе переулка Фабричный. Там обещают отсыпать территорию, установить лавочки,  мусорные контейнеры и ограждение. 

Между тем, горожане ждут от чиновников ответа: собираются ли они доделывать торжественно открытую  ими площадку на ул. Ленина у дома № 61?

- Очень интересно, на этом закончено благоустройство? Осенью на этой площадке были лавочки, сейчас их нет. Построили незнамо чего, испортили детскую площадку у дома напротив, вокруг новой детской площадки просто кошмар! Хочется надеяться, что все будет доведено до ума, и в нашем городе появится действительно хорошая детская площадка! - пишут горожане в соцсетях. 

Заметим, что после открытия этой зоны детского отдыха и поступивших после этого замечаний горожан о плохом благоустройстве территории, администрация города уверила, что весной она доведет работу до конца.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Благоустройство»

Идеальная Пасха

Территорию у Поклонного Креста в деревне Колодези облагородят елями

В Балабанове еще не построенный сквер обезопасят полусферами

В Балабанове пронумеруют деревья

Улицу Кооперативную в Балабанове в очередной раз пообещали благоустроить

В Балабанове пообещали отремонтировать спорткомплекс ко Дню города
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
01
апреля
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление