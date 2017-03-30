Боровчане ждут администрацию города на недоделанной площадке

В соседнем с Обнинском Боровском районе администрация райцентра отчиталась об обследовании отделом муниципального хозяйства всех городских площадок для детского досуга и спорта. Согласно обнародованной информации, муниципалитет демонтирует формы, пришедшие в негодность в результате эксплуатации и вандализма. Будут ли вновь потрачены бюджетные средства на восстановление площадок, не уточняется. Администрация Боровска лишь добавила: «Будут предприняты дополнительные меры, направленные на приведение площадок в нормативное состояние».

Работы по благоустройству продолжат на детской площадке в районе переулка Фабричный. Там обещают отсыпать территорию, установить лавочки, мусорные контейнеры и ограждение.

Между тем, горожане ждут от чиновников ответа: собираются ли они доделывать торжественно открытую ими площадку на ул. Ленина у дома № 61?

- Очень интересно, на этом закончено благоустройство? Осенью на этой площадке были лавочки, сейчас их нет. Построили незнамо чего, испортили детскую площадку у дома напротив, вокруг новой детской площадки просто кошмар! Хочется надеяться, что все будет доведено до ума, и в нашем городе появится действительно хорошая детская площадка! - пишут горожане в соцсетях.

Заметим, что после открытия этой зоны детского отдыха и поступивших после этого замечаний горожан о плохом благоустройстве территории, администрация города уверила, что весной она доведет работу до конца.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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