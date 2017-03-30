Илья Веселов предложил приобщить детей к истории родного края

В Боровском районе вовсю идет подготовка к летнему сезону - каникулярному времени. Как известно, многие дети в этот период отправляются в лагеря, которых на территории муниципального образования, благо, хватает.



Как сообщила заведующая отделом образования администрации Боровского района Людмила СИЛАЕВА, в этом году планируется открыть 15 лагерей, которые примут у себя свыше тысячи боровских школьников.

- Летний отдых организовывается в рамках областных программ, на базе школ, учреждений дополнительного образования, также есть площадка при центре «Гармония», - сказала Людмила Сергеевна. - Финансирование распределено следующим образом: 70% дает область, 30% за счет района, всего заложено порядка двух миллионов рублей.

Также Людмила Сергеевна отметила, что перед сотрудниками учреждений поставлена четкая задача - чтобы все программы по организации отдыха детей были отработаны на сто процентов, продумана активность и все необходимые мероприятия, в том числе в рамках Года экологии.

На данный момент идет активная подготовка к приемке, также планируется провести обучение сотрудников при участии специалистов из Роспотребнадзора, и, как уверила заведующая отделом образования, каких-либо проблем или задержек нет.

Единственной потенциальной загвоздкой Людмила Сергеевна назвала некую «стереотипность», мол, родители предпочитают отправлять детей на море, будучи уверенными, что такой отдых гораздо полезнее. Тогда как в районных и областных лагерях ничем не хуже - даже, возможно, и лучше. Ведь программа готовится обширная и интересная, главное, чтобы было кому ее демонстрировать.

В свою очередь, глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил Людмилу Сергеевну дополнительно отчитаться за пару недель до начала «лагерного» сезона о ходе работ, и, если это необходимо, он окажет содействие и помощь в решении возможных вопросов.

Также Илья Борисович подчеркнул, что необходимо сделать отдых детей максимально продуктивным и запоминающимся.

- Нужна экскурсионная программа по всем музеям Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов, а также Калуги. Прежде чем ехать в столицу, наши дети должны знать, что такое Калужская область в мировой истории. Организуйте также поездки в «Этномир», если будут какие-то сложности - обращайтесь, я помогу. Просьба также максимально обеспечить встречи с ветеранами, активными жителями. Отдых должен быть полезным, - резюмировал глава.

Напомним также, что ранее Илья Борисович предложил привлекать боровскую молодежь к работе в администрации, чтобы показать им деятельность аппарата изнутри и, возможно, мотивировать их в будущем отучиться на управленцев.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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