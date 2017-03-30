30.03.2017

Земли совхоза «Боровский» поделили с Обнинском



В минувшее воскресенье завершился опрос мнения граждан, результат которого может повлиять на границы сельского поселения Совхоз Боровский.

Напомним, что с 24-го по 26-е марта проходило голосование по вопросу присоединения территорий деревень Кабицыно, Маланьино, Белкино и Мишково к первому наукограду - Обнинску. Для жителей вышеуказанных населенных пунктов были открыты два опросных участка.

На планерке в администрации Боровского района глава Анатолий БЕЛЬСКИЙ поднял тему голосования, однако никакой конкретики не внёс. Заявил лишь, что о результатах опроса он с депутатами РС будет говорить только в четверг на официальном заседании.

Однако его коллеги из Обнинска оказались более разговорчивыми. Так, 28 марта на официальном заседании Городского Собрания спикер Владимир ВИКУЛИН озвучил письмо, которое в адрес ГС направила Дума сельского поселения Совхоз «Боровский». В нем, якобы, предлагался компромисс: спорные деревни поделить между совхозом и наукоградом.

Как сообщают обнинские СМИ, глава администрации Владислав ШАПША отметил, что теперь границы города расширятся в сторону Маланьино и Белкино, включая лес в районе ИАТЭ. Совхоз «Боровский» по прежнему останется владельцем Мишково и Кабицыно.

По информации обнинского мэра, в голосовании приняло участие только зарегистрированные на данных территориях граждане, и большая их часть высказалась за присоединение к наукограду.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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