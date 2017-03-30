Поселения Боровского района потратят почти 13 миллионов на ремонт дорог

В 2017-м году городские и сельские поселения, входящие в состав Боровского района, потратят почти тринадцать миллионов средств из местных бюджетов на асфальтобетонный и щебеночный ремонт дорожных покрытий.

Меньше всего денег из казны потратят на текущий ремонт автомобильной дороги «Малоярославец-Боровск-Бавыкино», здесь планируют засыпать щебенкой ямы, так что на все про все уйдет пятьсот тысяч рублей.

Самый дорогостоящий ремонт предстоит в Балабанове. Здесь будут проводиться капитальные работы по улице 1 Мая, и обойдутся они балабановскому бюджету в шесть миллионов рублей.

Почти на два миллиона меньше потратят на ремонт дорожного полотна в Ермолине, реанимировать будут многострадальную улицу Гагарина.

В сельских поселениях Кривское и Совьяки в этом году проведут асфальтобетонный ремонт местных дорог, из местного бюджета на это уйдет 886 и 780 тысяч соответственно.

В сельском поселении Асеньевское в бюджете заложено 609 тысяч рублей на щебеночный ремонт в деревне Серединское на улицах Пролетарская, Лесная, Борисова, а также в деревнях Коростелево и Абрамовская Слобода.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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