Амбиции или кризис?

Планы по открытию аэропорта «Ермолино» «накрылись медным тазом».

Первый низкобюджетный аэропорт, который планировали сделать за счет реконструкции аэродрома «Ермолино», так и остался на уровне «хотелок» и мечтаний. Хотя закончить «перестройку» собирались к концу этого года, этому, как оказалось, не суждено случиться.

Напомним, что летная площадка находится на территории сельского поселения Совьяки, приземляться на которую разрешено военным и гражданским судам. До 2012-го года распоряжаться ей могли только внутренние войска МВД.

ПЛАНЫ-УРАГАНЫ

Согласно изначальным и, не побоимся этого слова, грандиозным планам авторов проекта по превращению военного аэродрома в гражданский, только за первый год своей работы его могли бы посетить около восьми миллионов пассажиров.

Летную площадку планировали отдать на «растерзание» компаний лоу-костеров, тех, которые осуществляют перевозки по ценам существенно ниже рыночных. Причем, как отмечают специалисты, подобные авиакомпании особенно хороши для тех, кто часто совершает внутренние перелеты. Еще одним, чуть ли не главным козырем «Ермолино» называли транспортную доступность. И, конечно же, нельзя не отметить значительную пользу для бюджета, за счет которой открывались дополнительные возможности для экономического роста.

Первое упоминание в средствах массовой информации о возможных инвестициях в реконструкцию аэродрома появилось еще пять лет назад, тогда разговор шел о сумме в 23 миллиарда рублей.

Год спустя, в 2013-м, известная авиакомпания «UTair» вышла с предложением о создании на территории аэродрома гражданского аэропорта для бюджетных перевозчиков, и даже была готова самостоятельно заняться реконструкцией, и вроде бы дело наладилось.

ВПЕРЕДИ НЕИЗВЕСТНОСТЬ?

В 2014-м губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ выступил перед журналистами с речью о том, что реконструкции аэродрома - быть. Начать хотели в том же 2014-м, закончить к 2018-му.

Год спустя губернатор снова вышел к СМИ. Однако с новостью о том, что проект заморожен из-за финансовых проблем «UTair», которые в тот момент находились на грани банкротства из-за кризиса. Да и актуальность реконструкции вроде как отпала из-за появления международного аэропорта в Калуге. Но вместе с тем Анатолий Дмитриевич отметил, что земля зарезервирована, и он ждет перемен.

Как рассказал глава администрации сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, хотя обсуждение перестройки было очень бурным и часто менялись суммы и сроки, в итоге все осталось на уровне разговоров. В общем, перемены на горизонте не маячат.

- Аэродром работает, тут я ничего сказать не могу. Но планы, конечно, были несколько иными. На данный момент информации о том, будут ли снова обсуждать реконструкцию летного поля, у меня нет, - сказал Николай Константинович.

Вместе с тем Николай Галенков отметил, что было бы очень здорово, воплотись все задумки в жизнь. Ведь если вспомнить о том, что совсем скоро на территории Боровского района появится еще одна свободная экономическая зона, наличие аэропорта «под рукой» очень сильно подняло бы муниципалитет в глазах потенциальных инвесторов.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ