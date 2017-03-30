Идеальная Пасха

В Балабанове приказано «отмыть» город к православному празднику.

В России церковь, вроде бы, отделена от государства, однако ничто православное не чуждо и чиновникам. Вот и глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ вместе с главой города Сергеем СУДАКОВЫМ в один голос приказали привести в порядок муниципалитет к Пасхе - к 16 апреля, чтобы город блестел, как известно что известно у кого.

ГРЕБУТ ВСЕ!

Действуя в стиле кнута и пряника, руководители города сначала похвалили управляющие компании за уборку придомовых территорий, а потом напомнили о том, что расслабляться рано, да и убирать надо не только «свои» метры, но и те, которые портят вид уже облагороженного периметра.

С таким же требованием Вячеслав Парфенов подошел и к муниципальным учреждениям, делегировав директора Дома Культуры Ирину НИКИФОРЕНКО возглавить поход на мусор от «очага» культуры вплоть до Регцентра. В помощь ей он отправил директора ЦФиС Павла БУРЦЕВА. Такой приказ молодые руководители восприняли смиренно: они и в обычные дни частенько работают на границе своих обязанностей и альтруизма, а тут, как говорится, сам бог велел!

Забыть на время об алчном вопросе - зарабатывании денег, дано указание и директору МУП «МЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ. Более того, градоначальник повелел потратить средства муниципального предприятия на облагораживание полосы между железной дорогой и рынком. На исполнение порученного отведена неделя на уборку мусора, неделя на опиловку и «тысяч десять» на оплату исполнителю работ.

ЗАДАЧИ РОЗДАНЫ

Исполнять, вероятнее всего, придется сотрудникам ООО «Динас-сервис», которым теперь доверяют всю работу, с которой городское ЖКХ справлялось с трудом. Дмитрию ГУСЬКОВУ - директору коммунального предприятия Парфенов поставил несколько задач: надо убрать кучи грязи с обочин дорог, привести в порядок бордюры - через недели три будут красить, и подготовить малые формы для высадки цветов, конкурс на поставку которых состоится на следующей неделе.

Сергей Судаков пополнил список предпасхальных дел для «Динас-сервис» облагораживанием фонтана в сквере Победы. Его приказано отмыть от грязи и запустить в тестовом режиме в десятых числах апреля, чтобы 16 числа он работал без сбоев.

Пользуясь случаем, Дмитрий Гуськов заметил, что не все организации, чьи территории соседствуют с муниципальными, готовы включаться в облагораживание.

- Улица Южная начинается от указателя, а участок дороги от него до тоннеля должны ремонтировать «калужане», но они не делают этого! - возмутился частный коммунальщик.

В ответ Вячеслав Парфенов пообещал, что ДРСУ-5, которое является боровским представительством «Калугаавтодор», приведет в порядок территорию на следующей неделе.

А в уборке бардака на территории, граничащей с железной дорогой со стороны наземного перехода, город попросит помощи у ООО «Союз-центр». С недавних пор так называется бывший «Плитспичпром». Руководство «спички» всегда откликалось на обращение администрации и проводило на этой территории субботник силами своих сотрудников. Если на этот раз понимания не найдет, то муниципалитету придется взять на себя весь фронт работ: от площади до нефтебазы.

Резюмируя поставленные задачи, сити-менеджер еще раз отметил, что принять участие в благоустройстве города должны все без исключения предприятия и организации. 16 апреля Балабаново должен быть идеально чистым.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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