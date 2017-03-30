Боровчане получают российские паспорта в нечеловеческих условиях!

Ничто так не позволяет человеку почувствовать себя счастливым, как преодоление жизненных испытаний. Вероятно, именно эту идею взяли за основу сотрудники бывшего УФМС Боровского района, из кабинетов которых люди выходят в полном моральном опустошении и с зарождающейся злостью к государству, породившему такое унизительное отношение к его гражданам.

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ...

В прошлом году Управление федеральной миграционной службы было переименовано в Управление по вопросам миграции и из самостоятельной структуры стало частью УМВД. В тот же год балабановское отделение переехало из дома № 7 на ул. Лесной в дом № 11 на одноименной улице, заняв помещения бывшей детской поликлиники. Однако решение «квартирного» вопроса, который ранее, по словам самих сотрудников УФМС, так сильно влиял на качество предоставляемых ими услуг, никоим образом не изменило отлаженную годами систему тотального унижения граждан.

Изменив адрес, миграционная служба решила лишь один проблемный вопрос: убрала с открытого всем взорам перекрестка толпу своих многочисленных клиентов, которые собирались возле заветной двери ежедневно и неизменно загодя, чтобы иметь шанс решить свой вопрос. Теперь такая же толпа выстраивается в глубине двора, ведущего к районному отделению ОМВД. А потому наблюдать унизительные очереди граждан, по большому счету, могут только «свои люди» - сотрудники полиции.

БУМАГА СТЕРПИТ

Но проблема вовсе не в том, что людям взрослым и, следовательно, работающим необходимо как-то выбрать время и посетить госучреждение. В нашем, боровском, случае для этого лучше взять отпуск, поскольку одним быстрым визитом такое дело не решается. Как вариант, подойдет и больничный, так как далеко не у каждого визитера в миграционную службу района нервы выдержат предстоящие испытания.

Шанс попасть на прием в миграционный отдел ОМВД по Боровскому району гражданин получает прямо на улице. Именно там за несколько часов до начала работы госучреждения собирается народ. Пришедший первым начинает все с белого листа, причем, буквально - в порядке прибывания к месту приема записывает людей под определенным номером в нужный кабинет.

Попав внутрь, еще надо дождаться звездного часа, который не факт, что выпадет именно в этот день. А значит, завтра все повторится вновь: ранний выход, белый лист и новый номер.

Самые слабые - на таких госуслуги в Боровском район не рассчитаны - могут посидеть на пяти стульях, больше нет! Остальные ждут, пока обслужат соседей по очереди, стоя. Стоять приходится долго. К примеру, в кабинет № 2, где и выдают паспорта, ежедневно от сорока до сотни человек.

СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Такая система как нельзя лучше демонстрирует многоликость нашего района, толерантность его жителей и их отношение к системе. У каждого здесь своя «веселая» история, которую окружающие воспринимают с нервным смехом, понимая, что у каждого, кто здесь впервой, есть все шансы повторить путь «бывалых».

Михаил П., достигнув 45 лет, отправился переоформлять главный документ. Сдал все бумаги, пришел в назначенный срок, а паспорта нет! По словам сотрудниц, начальник не успела подписать документы для выдачи, поскольку у неё таких «бумажек» по триста штук за рабочую смену, все не наподписываешь! Ходил три раза на неделе, ожидая, когда же его «подпишут». Оказалось, роспись начальника - вовсе не залог успеха. «Готовый паспорт» сотрудники пытались найти два дня, и вручили его с отметкой о своей исполнительности задним числом.

Боровчанин Сергей Д. тоже прошел это испытание, только вдобавок сотрудник не то миграционной службы, не то МФЦ потеряли свидетельства о рождении его детей. А потому, получив паспорт, мужчина дождался возвращения утерянных госслужащими документов и вновь отправился записываться на прием, в этот раз для вписывания в паспорт данных детей.

Но подобные рассказы - полная ерунда перед историей, случившейся с Александром В. Он просто намеревался выполнить требования законодательства - обменять паспорт, а безжалостные сотрудники миграционной службы сменили ему еще и пол. Вот так, дожил мужик до 45 лет, и вдруг узнал, что он, простите, баба!

P.S. У посетителей боровского миграционного отдела ОМВД много нареканий к теперь уже полицейским. Но мы сделали акцент именно на переоформление паспорта гражданина РФ неспроста. Ведь оформление загранпаспорта - это своего рода статусность, подчеркнутая возможность гражданина позволить себе более качественный отдых. Мучения в очередях иностранных граждан воспринимаются спокойно - возможность жить и работать на территории великой страны надо еще заслужить, и миграционная служба, как никто, дает это понять. Но почему в этих очередях должны вымучивать свой паспорт взрослые люди - граждане Российской Федерации? Почему столь унизительным способом с бумажными очередями, стоянием вдоль стен, повторными визитами они вынуждены подтверждать свое гражданство, то есть принадлежность к своему государству? Очень надеемся, что ответы на эти вопросы даст УМВД по Калужской области. Нет, не бумажку пришлет, а купит стулья для людей, усилит кадровый состав и ликвидирует бесконечные очереди со списками.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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