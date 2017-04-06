Забыть и вспомнить

Подвиг мальчишки, о котором стыдно не знать.

В деревне Ново-Михайловское сельского поселения Кривское живет ветеран Великой Отечественной войны Иван АНДРИАНОВ. Несмотря на свой почтенный 90-летний возраст, Иван Федорович полон сил и жизненной энергии. Очень редко его можно застать дома за просмотром телевизора или праздным отдыхом - чаще в огороде или на улице за работой.

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ

Война застала Ивана Федоровича совсем мальчишкой. В июне сорок первого ему едва стукнуло четырнадцать лет. Но такой возраст не помешал ему внести личный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Эдакий ново-михайловский мальчиш-кибальчиш, Иван Федорович помогал солдатам Красной армии. А в конце 1941-го года, фактически рискуя собственной жизнью, совершил героический поступок - предупредил военнослужащих РКА о готовящейся засаде.

- Фашисты заняли Ново-Михайловское в октябре 41-го, - вспоминает ветеран. - Они были повсюду: в школе, в домах местных жителей. А в конце декабря обустроили огневые точки, поставили пулеметы в сараях, построенных вдоль деревни. Под прицелом находилась деревня Лапшинка, которую недавно освободили. Дальше путь наших солдат лежал сюда, в Ново-Михайловское. Так что наши бойцы были как на ладони перед немцами.

Заметив солдат Красной армии в заснеженном поле, Иван Федорович понял - их расстреляют. Засада была спланирована настолько точно, что у наших было очень мало шансов прорваться и освободить деревню. Четырнадцатилетний мальчишка решился на отчаянный и смелый поступок - он побежал через все поле, добровольно став живой мишенью. Он знал: даже если его убьют, красноармейцы не смогут не заметить этого и не услышать звуков стрельбы, а значит, у них будет шанс спастись.

Конец декабря 41-го года можно назвать чудесным днем в жизни Ивана Федоровича. Захватчики не стали церемониться с мальчишкой и открыли по нему огонь из пулемета. Пока он бежал к бойцам Красной армии, пули свистели у его виска, разбивали снег, но ни одна не попала в цель!

СИМВОЛ ПОКОЛЕНИЯ

Позже генерал-лейтенант Михаил Ефремов наградит храброго паренька за его поступок орденом «Красная звезда» и закрепит за ним звание «Пионера-героя СССР». О подвиге Ивана Федоровича напечатают в учебниках, а его образ станет символом высокой морали и нравственности. Юный герой появится на радио и в газетах, где расскажет всем и каждому о важности любви к Родине.

Однако в 90-е годы об Иване Федоровиче несправедливо забыли. И неизвестно, вспомнили бы позже, если бы не ученик первой балабановской школы Паша ГРАНКОВ. Это сейчас он Павел Юрьевич, депутат Районного Собрания, а десять лет назад к нему мало кто обращался по имени-отчеству.

Когда нынешнему депутату было около 16 лет, Павел наткнулся на историю ветерана. Начал читать, раскапывать, лично познакомился с Иваном Федоровичем и в 2008-м году написал серьезную исследовательскую работу о жизни героя.

- Написанная мной работа вызвала широкий общественный резонанс в кругах историков, музейных работников и исследователей, - рассказывает депутат. - Четыре года спустя, в 2012-м, представители активной молодежи при поддержке депутатов райсобрания провели огромную работу по представлению кандидатуры Ивана Федоровича на награждение медалью «65 лет Калужской области».

Еще через год Ивану Андрианову присвоили звание «Почетный гражданин Балабанова», а в этом году, накануне своего юбилея, он стал почетным гражданином Боровского района.

Кстати, Иван Федорович продолжает совершать своего рода героические поступки и по сей день. Например, в компании со своим соседом они сделали дорогу в Ново-Михайловском и занимаются благоустройством деревни.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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