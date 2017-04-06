Шах и мат под открытым небом

Интеллектуальный вид спорта - шахматы набирает популярность. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил ввести баталии на клетчатой доске как обязательные занятия в школах. А администрация соседнего с Обнинском Балабанова решила сделать этот спорт общедоступным.

В настоящее время решается вопрос, где будет установлена большая шахматная доска с фигурами высотой 60-70 см. Идею подсмотрели на зарубежных курортах, где подобные уличные шахматы - обычное дело в каждом крупном отеле.

Принцип не хитрый: каждый житель города (упор, конечно, делается на детей и их родителей) сможет одновременно интересно провести свободное время и изучить основы древнего шахматного искусства.

Естественно, на всеобщее благоразумие балабановцев администрация не рассчитывает, а потому шахматную доску разместят рядом с одним из помещений Центра физкультуры и спорта, чтобы на ночь можно было убирать фигуры под замок.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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