06.04.2017

Балабановский дом культуры превратится в «Муравейник»



В апреле в Калужской области пройдет фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Муравейник», организаторами которого являются Министерство культуры и туризма Калужской области, ГБУК КО «Калужский областной центр народного творчества» и муниципальные образования нашего региона. Участие в нем примут детские, юношеские и молодежные любительские театры, работающие в разных жанрах сценического искусства. Это значит, что за фестивальные дни зритель сможет увидеть драматические, музыкальные и кукольные постановки, а также выступление театров эстрадных миниатюр и пластики. Возраст участников театров не превышает 18 лет.

В этом году темой фестиваля стала сказка. Поэтому за кулисами сцены зрительный зал будут поджидать герои русских и зарубежных сказок. В рамках творческого мероприятия также пройдёт конкурс сказочников, сказителей и рассказчиков, в котором могут принять участие как отдельные рассказчики, так и театральные коллективы. В репертуар войдут произведения словесного жанра - сказки, легенды, баллады, предания, были, былинки, скоморошины.

Фестиваль разделен на два этапа. Первый - показ фестивальных спектаклей на подмостках Домов культуры региона. 1 апреля марафон сказок откроет Кондрово, 8 апреля эстафету примет Мосальск, 22 апреля - Ульяново, а 29 апреля «Муравейник» переберется в ДК Балабанова. Здесь, начиная с 11.00, свои работы покажут коллективы из Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Ферзиковского, Тарусского районов и города Обнинска. Кстати, молодежный театр балабановского ДК давно уже репетирует свою фестивальную сказку.

Вторым этапом станет творческая лаборатория и церемония награждения участников, которая состоится 3 мая в Калуге. 

Анна КНЯЗЕВА

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