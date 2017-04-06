Стабильно плохо

Отдадут ли «Форд Фокус» в жертву долгам за электричество?

Одной из наиболее значимых проблем Боровского района является наличие долгов за электроэнергию. Проще говоря, предприятия и некоторые учреждения не могут рассчитаться за свет.

Причем, у каждого из них находится своя собственная и, не сомневайтесь, веская причина не расставаться по счетам.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Печальнее всего на данный момент, пожалуй, ситуация сложилась в Ермолине. Что уж говорить, если чуть ли не на каждой понедельничной планерке в администрации слова «долг» и «Ермолино» звучат в тандеме.

По последним данным, ресурсоснабжающая организация готова остановить подачу электроэнергии в ермолинские теплосети и городскую баню. Крайний срок, до которого муниципалитет обязан рассчитаться по долгам, - 10 апреля. В противном случае рабочий день банщикам и тепловикам придется начать в темноте, да и продолжить его в интимной обстановке - при свечах.

Помимо всего прочего, региональное Министерство строительства и ЖКХ потребовало ежедневного отчета о том, как идет погашение долгов за свет.

Что примечательно, глава ермолинской администрации Олег ЗАПОЛЬСКИЙ даже при таком откровенно безрадостном положении дел присутствия духа не теряет.

- Дела в Ермолине стабильно плохи, - откровенно сказал Олег Константинович. - Но все проблемы решаемы. Мы работаем с предприятиями, держим все на контроле. Мне, честно говоря, нечего больше добавить. Скажу только, что положение не форс-мажорное, и мы прилагаем все усилия для устранения этой проблемы.

Подобная ситуация еще недавно была знакома соседнему Балабанову, где вечно убыточное ЖКХ из года в год подкармливали допдотациями из муниципального бюджета. А потому и в Ермолине вариант внесения изменения в бюджет со знаком минус вполне возможен. На вопрос, где брать деньги при дефиците средств, ответ напрашивается сам собой: из сэкономленных.

«АВТОСТОП»

Напомним, что пару недель назад в этом муниципалитете вне повестки дня Городской Думы обсуждался вопрос приобретения для нужд администрации города нового автомобиля «Форд Фокус». Деньги на него изначально не были заложены в бюджете. Их удалось «найти», со слов администрации, после переговоров с подрядчиком, которому предстоит отремонтировать городские дороги в этом году. Якобы руководство строительной фирмы согласилось в прежнем объеме и с изначально оговариваемым качеством уложить дорожное покрытие за меньшую сумму. «Меньшую» именно на стоимость нового авто - 1,1 млн рублей.

Несмотря на то, что на предварительном голосовании депкорпус поддержал своих чиновников, в официальную повестку дня заседания ермолинской Гордумы 4 апреля этот вопрос так и не был внесен.

Следовательно, принять одобрительное решение в таком положении народные избранники не могли, а администрация, без согласования с представительным органом, попросту не имеет права проводить столь существенные траты, ранее не внесенные в расходную часть бюджета поселения.

Вполне возможно, что этот «свободный» миллион городу придется потратить на погашение долга за электроэнергию. Вариант, конечно, не из лучших, поскольку деньги можно направить и на более полезное дело, например, ремонт тех же дорог Ермолина, не вошедших в контракт со щедрым подрядчиком. Однако при столь бдительном контроле со стороны руководства области к процессу погашения долгов перед ресурсоснабжающей организацией, все незапланированные ранее муниципалитетом траты становятся просто невозможными.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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