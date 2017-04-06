Жители ворсинских деревень будут ходить по мрамору

Сельское поселение Ворсино, на территории которого расположен индустриальный парк, можно назвать, пожалуй, самым «сытым» во всем Боровском районе. Приличные налоги, которые получает местный бюджет, тратятся по уму и на благо населенных пунктов. Во всяком случае, именно под таким соусом это все подается. Однако у жителей деревень, находящихся в отдалении от «цивилизации», несколько другое мнение.

Людей, например, интересует, почему при внешнем благополучии власти забывают о деревнях, находящихся в окрестностях парка? По мнению некоторых жителей, чиновники стараются больше для себя, чем для других.

- За восемь лет ничего не сделано для деревень Денисово, Старомихайловская, Коряково, деревни около парка не развиваются совершенно! Ни дорог, ни газа, одна болтовня, - сказал житель сельского поселения Игорь РЫЛОВ.

Отметим, что замглавы администрации и начальник отдела муниципального хозяйства и социальной политики Анатолий КОЛЮКАЕВ с такой постановкой и утверждениями, что ничего не делается, не согласен.

Как рассказал Анатолий Викторович, газификация - это вообще областная программа, и ворсинская администрация, по сути, может только о чем-то просить, но не решать.

- В следующем году по программе у нас идет газификация деревни Добрино, что касается Старомихайловской и Денисово, то пока этого нет, - сказал Анатолий Викторович. - Но я хочу отметить, что программа работает, и каждый год вносятся изменения и дополнения. Так что перспектива газификации этих населённых пунктов есть, но пока сложно конкретизировать.

Что касается второй беспокоящей жителей проблемы - дорог, то тут Анатолий Викторович вообще чуть ли не развел руками. Дело в том, что в прошлом году все девятнадцать деревень были обсыпаны щебнем, на все про все потратили почти три тысячи кубов расходного материала. А в Старомихайловской так вообще центральную улицу на 100% отремонтировали.

- В этом году мы планируем дальше продолжить работы. Уже съездили на места, обследовали проблемные участки. Там, где нужно, будем сейчас корректировать и досыпать щебня. А с июня месяца мы снова продолжим обсыпку всех деревень. Мы не выделяем какую-то одну деревню, потому что везде есть проблемы, а значит, нужно работать, - подчеркнул замглавы.

Кстати сказать, в этом году в ворсинских деревнях, возможно, обсыплют дороги мраморной крошкой. Как рассказал Анатолий Колюкаев, одно из предприятий «Коми-Урал» буквально неделю назад вышло с инициативой выделить необходимое количество крошки для дорог. К слову, на том же Урале это уже давно практикуется, и мрамор зарекомендовал себя как вполне приличное покрытие. Единственный минус, как шутливо отметил замглавы, на солнце мрамор сильно блестит.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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