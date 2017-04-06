Балабановским лыжникам усложнят задачу

Действуя по принципу «готовь сани летом», в Балабанове уже сейчас занялись подготовкой лыжной трассы на территории лесного массива в районе реки Страдаловки.

Стоит отметить, что любители лыжных прогулок многие годы используют лесной маршрут. Однако официально проложенной трассы там никогда не было. С возрождением в городе лыжной секции два года назад появилась необходимость создания полноценных условий для тренировок, и в настоящее время администрация муниципалитета ведет переговоры с боровским лесничеством о возможной вырубке деревьев, мешающих прокладке маршрута. Переговоры пока не закончены, поскольку две стороны согласуют удобность прокладки нового лыжного пути и сохранность молодых насаждений.

Тем не менее, глава города Вячеслав ПАРФЕНОВ настаивает на увеличении протяженности маршрута с сегодняшних трех километров до пяти.

- Что такое три километра? Только оттолкнулся - уже финиш! - прокомментировал градоначальник.

Заметим, что слова о быстром финишировании Вячеслав Викторович произнес не из личного опыта, поскольку ранее в любви к лыжному или иному вида спорта замечен не был.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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