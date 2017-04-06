06.04.2017

Илья Веселов хочет, чтобы боровчане убирались по субботам



В Боровском районе месячник благоустройства начался досрочно, еще в конце марта. Однако его ходом не доволен глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ. Чиновник считает, что тратить рабочее время (а именно по пятницам в последние годы и проводится массовая уборка в поселениях) - это не правильно. А потому субботники должны соответствовать своему названию и проводится по субботам.

Как отреагируют на такое заявление в восьми боровских муниципалитетах, предугадать трудно. С одной стороны, командовать в чужом поселении ФЗ-131 не позволяет даже чиновникам районного масштаба. С другой, привычка слушаться тех, кто повыше рангом, неискоренима. А потому, вполне возможно, власти поселений попытаются вывести на массовые уборки своих горожан в указанный день.

Ситуация, конечно, неоднозначная. Используя административное давление, органы исполнительной власти могут заставить своих сотрудников принять участие в этом, заметим, добровольном мероприятии. Однако привлечь в период начала дачного сезона остальных жителей получится с трудом. Не стоит забывать, что муниципалитеты ежегодно закладывают на уборку города определенную сумму, а потому граждане справедливо полагают, что не обязаны выполнять обязанности плохо работающих подрядных организаций. В пятницу - еще куда ни шло, но в субботу у каждого свои дела, которые вытесняют слабую тягу к общественному служению.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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