Ветеран ВОВ Александр Назаров: «Высшая награда - остаться в живых!»

Житель Боровска Александр НАЗАРОВ два года назад отметил 90-летний юбилей. Наверное, это какая-то особенность того поколения - умение сохранять огромный жизненный потенциал несмотря ни на что - ни на почтенный возраст, ни на страшные события во время войны. Александр Иванович даже сейчас с легкостью цитирует «Евгения Онегина» и помнит события тех времен так, словно они были вчера...

ЛОПАТЫ ВМЕСТО ВИНТОВОК

Родился Александр Назаров в деревне Уваровское, тогда оно еще относилось к Смоленской области, Кривской волости. Когда началась война, молодому Сашке еще не было 18, в армию он смог пойти только в январе 43-го.

Александр Иванович вспоминает, как жителям деревни объявляли о начале боевых действий. По радио выступал сам Иосиф Сталин - человек, на которого в буквальном смысле молились практически все.

- Я как сейчас помню, что он начал с фразы «дорогие братья и сестры», меня это очень удивило - это было так не похоже на Сталина, - говорит Александр Иванович. - Он призвал народ сплотиться, а когда односельчане слушали его выступление - все плакали. На второй день собрали всех мужчин призывного возраста и отправили на войну.

В это время Уваровское оккупировали немцы, но, как говорит ветеран, - особого вреда не причиняли. Их даже удавалось обвести вокруг пальца. Дело в том, что староста и старшина деревни в свое время были в немецком плену и прекрасно владели языком. Так вот, когда захватчики приходили за «оброком» в виде коров, кур и другой живности, им рассказывали, причем довольно убедительно, что уже немецкой армии все дали. Именно поэтому, как уверен Александр Иванович, удалось сохранить почти весь скот.

Когда наступил январь 43-го, Сашу Назарова, еще семнадцатилетнего юношу (18 ему исполнилось в апреле), призвали в армию. В распределительный пункт в Орехово-Зуево тогда приехали сто человек. И каково же было их удивление, когда вместо винтовок молодые ребята получили в руки... лопаты!

- Нас построили и вручили деревянные лопаты, и вот мы три дня скидывали снег с крыши на фабрике Саввы Морозова, - сказал Александр Назаров.

ОСКОЛКИ И КОНТУЗИИ - МЕЛОЧЬ

Затем ребят снова собрали и поделили на две категории: с образованием в четыре и семь классов. Тех, кто успел закончить семилетку, было всего девять человек из сотни - их отправили в полковую школу учиться на зенитчиков и артиллеристов.

- В 43-м году немцы еще бомбили Москву. И наша задача была открывать заградительный огонь. Впоследствии оказалось, что я считался защитником столицы и мне положена медаль за оборону, дали ее в этом году, - рассказывает ветеран.

Закончив учиться и имея за плечами опыт обороны Москвы, Александру выдали три сержантские лычки и перенаправили в Кунцево. Дальше - больше. Войска, где служил Александр Назаров, освободили почти всю Брянскую область, затем их перебросили в Калинин (нынешняя Тверь. - Прим. авт.). Сложность ведения боя здесь была в том, что местность оказалась слишком заболоченной. Откровенно говоря, Александр Иванович до сих пор удивляется, как там могут жить люди.

- И вот мы попали под Великие Луки, поступил приказ взять город во что бы то ни стало. По болоту провести пушки и танки было невозможно, - рассказывает Александр Назаров. - Мы начали валить еловый лес и в три наката прошли. С небольшими боями заняли город, вернее, то, что от него осталось - все было разрушено и выжжено.

В Великих Луках простояли в обороне до июня месяца - а потом солдатам пришло радостное известие - открылся второй фронт, а это значило только одно: надо наступать.

И вот тут Александр Иванович, наверное, впервые понял весь ужас войны. Огромные потери понесли его войска во время форсирования, чуть ли не каждый день он, молодой парень, терял друзей. К счастью, сам никогда ранен не был. Так, говорит, мелочи - осколки, а их ножом перочинным выковыривал, и дальше в бой. Бывали сильные контузии, но, благо, ни память, ни сознание не пострадали.

- Знаете, меня другой раз спрашивают, какая самая высшая награда. И я всегда говорю - остаться в живых, это и награда, и счастье одновременно, - отметил ветеран.

ПОЩЕЧИНА ДЛЯ ПЛЕННОГО

Война для Александра Назарова закончилась 14-го апреля 1945-го года в Кёнигсберге (нынешний Калининград. - Прим. авт.). Там войска освободили почти сто тысяч человек. Причем, как вспоминает Александр Иванович, если при сталинградских боях взятые в плен немцы выглядели устало и измученно, то кёнигсбергские - наоборот, браво и даже надменно.

- Я когда на них смотрел, мне сразу вспомнилась история. Когда в Уваровском пацаном был, покуривал, от мамы прятался, конечно. И вот иду, как сейчас помню, был у нас комендант Альберт, он ухаживал за моей соседкой. И значит, он стоит, курит, хотел я у него папироску стрельнуть, - рассказывает Александр Иванович. - Ну, показал жестами, а он к себе подозвал, и как только я подошел, он как шлепнет меня по уху! Я даже в сугроб улетел. И вот когда выводили пленных, я смотрел, а нет ли этого Альберта здесь, хотел вернуть пощечину. А потом подумал, какой же из меня солдат, что я буду бить сдавшегося в плен, и стало стыдно, кстати, так я его и не встретил, но подумать - подумал.

За бои в Восточной Пруссии артиллерист Назаров получил шесть благодарностей от Сталина. А сейчас пенсионер и ветеран войны Александр Иванович занимается тем, что плетет корзины, ездит на рыбалку, общается с семьей и рассказывает истории о своей жизни - школьникам, жителям Боровска и всем, кому интересно услышать из первых уст о войне...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Общество»