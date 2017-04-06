Калужский омбудсмен поддержал Владимира Овчинникова

В минувшее воскресенье в Боровске вновь обсуждали перспективы установки памятника жертвам политических репрессий. Однако в отличие от прежних бесед в здании администрации Боровска, это мероприятие прошло на частной территории - домовладении знаменитого художника и инициатора установки такого памятника в районном центре Владимир ОВЧИННИКОВА.

Участниками встречи стали жители Боровска и Балабанова, представители культуры, СМИ и общественного фонда «Мемориал», приехавшие специально из Москвы поддерживать автора идеи. Каждый из них прекрасно знает, что Владимир Овчинников не просто более десяти лет продвигает идею появления памятника репрессированным боровчанам, но и лично добился реабилитации многих незаконно осужденных в годы советского террора.

Среди тех, кто решился в этот воскресный день поддержать боровского художника, был и калужский омбудсмен Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. Он отметил, что в прошлом году глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ пообещал ему установить этот памятник в 2017-м.

- Я привык, что данное слово надо выполнять, - прокомментировал это обещание уполномоченный по правам человека в Калужской области.

Однако собравшиеся отметили, что важен не только сам факт установки памятника, но и место его размещения. Как известно, администрация совместно со своим Градсоветом готовы выделить для него место на окраине города, вблизи кладбища.

У боровского журналиста и активного жителя своего города Веры АБАЛАКОВОЙ на этот счет такое мнение:

- К моему великому удивлению оказалось, что художник Вячеслав ЧЕРНИКОВ предложил на градостроительном Совете улицу Берникова,- не на самом кладбище, а на противоположной стороне, где ныне всех приветствует обугленными стропилами здание старой тюрьмы, ставшей в советское время жильём для рабочих. Да, такая красота - страшная сила. Особенно, если учесть, что всё это находится рядом со строящейся гостиницей. Конечно, может быть, данный пятачок станет местной фишкой - кладбище, тюрьма и памятник жертвам репрессий в одном месте. И от постояльцев отбоя не будет. Особенно, если пустить слух о привидениях... Я живу неподалеку, почти ежедневно проезжаю мимо на маршрутке, поэтому радостно предлагаю провести здесь выездное заседание градостроительного Совета, чтобы мысленно вписать памятник жертвам в этот уголок!

Участники воскресного собрания тоже считают, что памятник репрессированным должен появиться не на задворках, а в центре города, как покаяние перед огульно обвиненными боровчанами. Эту позицию поддержали и представители боровского духовенства и Евгения ПОЛЕЖАЕВА - создатель боровского музея предпринимательства и потомок знаменитого купеческого рода, членов которой репрессии также не обошли стороной.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали также представители полиции и администрации города. Последние, кстати, отказались от предоставленного им слова, заявив, что у них нет таких полномочий.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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