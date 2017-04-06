В открытии миграционного центра в Боровском районе заинтересовано руководство области

На этой неделе в Калуге состоялось совещание, на котором обсудили тему потребности региона в иностранной рабочей силе. И если простые жители Боровского района считают, что приезжих на севере области пруд пруди, то губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, напротив, заявил о заинтересованности в притоке иностранных граждан.

По озвученным на совещании цифрам, в 2016 году на территорию Калужской области прибыли 7756 мигрантов, что в сравнении с 2015-м, когда это показатель остановился на уровне 1712 человек, - настоящее нашествие. Однако руководство региона уверяет: в предстоящие пять лет калужским предприятиям потребуется более 60 тысяч сотрудников. Большую часть этого спроса - 52% составят квалифицированные рабочие, 19% - специалисты с высшим профобразованием и 12% - со средним.

Вероятно, восполнить этот спрос силами калужан по каким-то причинам не получится, хотя на любом предприятии проблемы с сотрудниками преимущественно возникают из-за низкой заработной платы или неблагоприятных условий труда. В отличие от местных жителей, которые могут позволить себе выбор, в том числе и работу в московском регионе, мигранты соглашаются практически на любую работу, лишь бы «зацепиться» на территории России.

Обсуждая эту тему, Анатолий Артамонов отметил: переезд иностранных рабочих должен быть прозрачными и регулируемым, а для этого надо поскорее создать соответствующие условия. В данном случае речь идет о том самом многофункциональном миграционном центре, идея создания которого была встречена боровчанами неоднозначно.

Напомним, данный центр планируют открыть в деревне Старомихайловская вблизи технопарка Ворсино. На его территории прибывающим мигрантам предоставят возможность получать разрешение на работу на территории РФ, проходить необходимое медицинское обследование и сдавать экзамены на знание русского языка. Изначально открытие ММЦ планировалось на начало года, и вот сейчас губернатор просит ускорить затянувшийся подготовительный период. Известно, что возглавит центр бывший заместитель главы администрации района по социальным вопросам Александр ГЛАДКИЙ.

Вполне возможно, что сам Александр Константинович, в прошлом занимавший руководящую должность в боровской милиции, с новым заданием справится. Само собой, в рамках новых полномочий гостеприимства. Но окажется ли такой приток мигрантов по зубам нынешним миграционным властям - вопрос, в положительном ответе на который хотел бы быть уверен каждый боровчанин.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Опасения»