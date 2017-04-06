Почта России хочет большего за те же деньги

Депутатам Городской Думы на минувшей неделе пришлось рассматривать вопрос предоставления льготы на оплату аренды муниципальной площади. С просьбой об этом к администрации вышло руководство местного отделения ФГУП «Почта России». В письме, направленном на имя главы администрации города Вячеслава ПАРФЕНОВА, скорее, прозвучала скрытая угроза, чем мольба о помощи.

В данном случае речь идет об отделении, расположенном в микрорайоне ул. Московской. Удаленность данной части города от центра не позволяет его жителям при первой необходимости пользоваться услугами центрального отделения на ул. 50 Лет Октября. Понимая это, почтовики решили надавить на «больную мозоль», сообщив, что финансовое состояние госпредприятия не позволяет себе такую роскошь, как аренду муниципальной площади - переоборудованной двухкомнатной квартиры в 37,2 кв. м по цене 10 тыс. рублей в месяц. Дескать, обороты данного отделения ничтожны, и если городские власти не пойдут на уступки, почту на ул. Московской закроют.

Такое заявление может показаться как минимум странным простому горожанину, поскольку при необходимости снять подобное жилье «десяткой» не отделаешься, придется выложить вдвое больше. Но «Почта России» - на то и госпредприятие, чтобы давить на жалость, при этом не забывая пропихивать свои интересы.

Так, заявив о своей неплатежеспособности, отделение ФГУП заявило, что потянет половину от этой суммы. То есть 5 тыс. руб. в месяц ей по карману за указанные квадратные метры. Однако для улучшения качества обслуживания почтовикам нужно больше места, а потому они просят предоставить им соседнюю муниципальную площадь, которую ранее занимал «Сбербанк». Получив в пользование две такие «квартиры», «Почта России» готова платить городу 10 тыс. руб. в месяц.

Долго рассуждать о «раскатанной губе» депутаты не стали, понимая, что если почта на ул. Московской закроется, жители этого отрезанного от основной части города микрорайона окажутся в незавидном положении. Поэтому решение согласиться со всеми «хотелками» почтового отделения приняли единогласно.

Тем не менее, депутаты настояли на том, чтобы администрация подвигла госпредприятие не просто «расшириться» на дополнительной площади, а открыть там отделение банка «Почта России», поскольку на сегодняшний день за банковскими услугами «москвичи» вынуждены добираться в центр. Глава администрации пообещал включить этот пункт в условия муниципалитета.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ