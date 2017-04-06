Администрация Боровска призывает горожан работать не покладая рук

Поэтапно поселения Боровского района вступают на путь ликвидации скопившегося за зиму мусора. Районный центр, провозгласив лозунг «Порядок Боровску к лицу!», собирается массово взяться за грабли и метлы 7 апреля, именно в этот день в Боровске стартует месячник благоустройства. Повторная акция состоится 21 апреля.

В канун Пасхи в муниципалитете тоже решили не расслабляться, объявив новый массовый поход на мусор «Чистый бор». Как следует из названия, наводить порядок будут в знаменитом зеленом массиве города, где круглогодично проводят разноплановые спортивные соревнования.

А вот 22 апреля администрация райцентра проведет под «зеленым флагом». В этот день в Боровске пройдет акция «Я сажаю дерево!»

Навести порядок в городе, очистить сосновый бор и посадить деревья руководство города призывает всех горожан, считая, что это будет «реальный вклад в благое дело уборки города и хороший пример для детей и подростков».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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