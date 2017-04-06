За яму ответишь!

Чиновники дорого заплатят за безобразное состояние дорог.

У российских автомобилистов есть две мечты: чтобы дороги были надлежащего качества, и если это не так, то чтобы конкретный чиновник поплатился за это в буквальном смысле слова из собственного кармана.

И вот законодательство сделало первый шаг навстречу мечте. Нет, хороших дорог завтра строить в России не начнут, но ответственность чиновников за слепоту к плачевному состоянию покрытий Административный кодекс ужесточил.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ

До недавнего времени ямы, трещины, отсутствие разметки и знаков ответственные за нормативное состояние автодорог госслужащие могли не замечать. Кого испугаешь штрафом в 3-5 тысяч рублей! Но если эти значение увеличить до десятков - сумма вырисовывается куда более неприятная. А ведь теперь сотрудники ГИДББ могут смело влепить «слеповатому» или малоподвижному должностному лицу штраф от 20 до 30 тыс. рублей. А вот юридическому лицу придется оплатить еще больше - до 300 тыс. рублей.

Еще меньше повезет чиновникам, если автомобилист, не дай бог, провалится в яму на дороге. Тут придется приготовить 50-100 тыс. руб., а юрлицу - от 400 до 500. Также закон предусмотрел повышение штрафа за несоблюдение требований безопасности при дорожных работах. Если из-за плохих дорог человек получил травму легкой или средней тяжести, то физлица заплатят за это до 100 тысяч рублей, юридические - до полумиллиона. Для должностных лиц увеличили штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических цифры вырастают до сотен.

За забывчивость не только про дороги, но и про предписания сотрудников ГИБДД государевы люди плюсом получат штраф от 30 до 50 тыс. руб. взамен 300-500 руб., которые накладывались карательной мерой до марта 2017 года.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ

Но наиболее неприятным изменением в Административном кодексе касательно ответственности за состояние дорог стали вовсе не огромные штрафы, а развязанные руки у стражей дорог.

До недавнего времени сотрудники ГИБДД зачастую работали впустую. По упраздненным правилам, они обязаны были письменно уведомлять местные администрации о необходимости привести в нормативное состояние дороги на территории их муниципалитетов. Поскольку проблем с покрытием в каждом населенном пункте - пруд пруди, а чиновники зачастую непонятно как прошли окулиста во время диспансеризации, то «писанина» была бесконечной.

Как ни странно, но правила, по которым сотрудники полиции должны были привлекать к ответственности чиновников, играли на руку самим чиновникам. Они могли вести нескончаемую переписку, давая свои варианты ответов о плохом состоянии дорог. И в итоге все дела рассыпались по истечению срока ответственности.

Однако теперь у сотрудников ГИБДД карт-блаш: штраф они могут накладывать сразу, а дела, оформленные в связи с нарушениями дорожников и местных органов власти, будет рассматривать суд.

Кстати, за повторное нарушение в течение года чиновнику грозит штраф в 100 тыс. рублей или вообще «отлучение» от насиженного кресла на срок до трех лет, а это, считай, конец карьеры. Как говорится, не рой другому яму, а лучше вовремя позаботься о её качественном ремонте.

Анна КНЯЗЕВА

Другие статьи из рубрики «Законы»