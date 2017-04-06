Имущество ЖКХ разделили на мелкие части

Муниципальное предприятие, которое в последние годы стало для города настоящей обузой, наконец, прекратило свое существование. Несмотря на то, что в настоящее время директор МУП «МЦОН» Борис СЕРГЕЕВ ждет получения свидетельства о ликвидации УМЭП «ЖКХ», из которого, по сути, и выросло новое предприятие, в долгой работе по завершению деятельности жилищно-коммунального хозяйства можно поставить точку.

Этому событию обрадовались не только местные депутаты, которым ежегодно приходилось, скрепя сердце, голосовать за дополнительное финансирование убыточного предприятия, но и глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Свою радость чиновник подкрепил рублем. По его словам, изначально муниципалитет выделил на ликвидацию своего предприятия 5 млн рублей. В эту сумму входили все долговые обязательства УМЭП, включая заработную плату сотрудникам и налоги. Однако по факту из этих средств было израсходовано всего 2,3 млн рублей, а впоследствии руководство смогло еще и вернуть в бюджет города полмиллиона. В итоге закрытие УМЭП «ЖКХ» обошлось балабановской казне в 1,8 млн рублей

Между тем, совсем забыть о ЖКХ балабановской администрации и Гордуме не получится. У предприятия осталось недвижимое имущество, которое еще надо продать. Вроде бы дело не хитрое: выставляй на торги и жди претендента. Однако на деле ситуация оказалась непростой.

На минувшее заседание ГД, состоявшееся 30 марта, исполнительно-распорядительный орган вынес вопрос о разделе участка площадью 16 151 кв.м на восемь мелких. По словам главы администрации Вячеслава Парфенова, продать единым лотом землю с постройками ЖКХ не разрешил Фонд имущества Калужской области, сославшись на антимонопольную службу. Официального письма с соответствующим запретом пока в администрацию не поступило, предупреждение было сделано в беседе, однако балабановская администрация решила не затягивать время и попросила у депутатов уже сейчас дать разрешение на раздел земельного участка и проведение последующих кадастровых работ.

Стоит отметить, что город заинтересован в продаже имущества ЖКХ единым лотом, поскольку в этом случае деньги сразу за всю проданную площадь попадут в бюджет, а при продаже восьми отдельных участков торги по некоторым из них могут не состояться. Такие опасения руководителей города связаны с тем, что при делении территорий появляются не слишком привлекательные участки, которые или будут проданы за копейки, или годами останутся висеть на балансе МО. Но антимонопольное законодательство по-своему смотрит на такие ситуации. Купить объект площадью более 16 тыс. кв.м. смогут позволить себе лишь крупные игроки, что ущемляет права остальных.

В результате, большой участок бывшего ЖКХ разрешили разделить на восемь площадью от 622 кв.м до 3567 кв.м.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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