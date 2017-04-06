Не рой другому яму...

Администрация Балабанова готова бороться за свою землю!

Вопреки расхожему мнению, найти на муниципальную землю покупателя непросто и гораздо сложнее найти добросовестного. С этим столкнулась и администрация Балабанова, которая готова отправиться в суд, лишь бы не допустить в городе ещё один недострой.

ПЕРЕХОДЯЩАЯ МЕЧТА

Три года назад ЗАО «Плитспичпром» (недавно переименован в «Союз-центр») никаким боком не показывало своих финансовых трудностей. Предприятие вело активное строительство на гагаринском поле рядом с храмом. И хотя социальные обязательства в виде детского сада в микрорайоне «Гагарин» выполнены не были, «спичечные» домики продолжали расти.

О чем думало руководство предприятия, когда претендовало на право аренды другого земельного участка, сейчас уже не важно. Но изначально по плану комплексного освоения здесь намеревались построить четыре многоэтажки и торговый центр. Впоследствии «ПСП» от своей идеи отказался, переуступив ее вместе с арендой земельного участка обнинской фирме ООО «ЭдМар». Теперь ей предстояло реализовать заявленный проект на площади 6,4 га.

БЕЗ НОВЫХ «СКЕЛЕТОВ»

За три минувших года на этом куске земли так ничего и не появилось. Тем не менее, новый арендатор уже вложил собственные средства в бумажную часть проекта и на этом основании пришел в конце 2016 года к администрации и депутатам за продлением права аренды.

На заседании, о котором «Неделя» ранее рассказывала, мнения сотрудников администрации и парламентариев разделились не поровну. Лишь малая часть участников встречи поверила в то, что ООО «Эдмар», имея на руках согласование на два этапа работ: строительство коммуникаций и возведение двух десятиэтажных пятисекционных домов, сможет реализовать задуманное за новый срок аренды. Большинство было уверены, что ООО будет искать того, кому можно будет «сбросить» землю или того хуже - начнет стройку, которая не будет доведена до конца. Учитывая, что на сегодняшний день в Балабанове есть два таких примера: заброшенная «панелька» на ул. Коммунальной и «горбатый» на ул. Боровской, который после десятилетия забвения решили восстановить, итогом совещания стал словесный отказ в продлении аренды.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА

Но мнение администрации и Думы носило исключительно рекомендательный характер и не лишало «ЭдМар» возможности обратиться за продлением аренды. А отказать официально действующему арендатору можно было лишь в случае, если тот так ничего и не построит.

Заметим, право аренды у ООО заканчивалось 17 февраля 2017 года. Следовательно, чтобы рассчитывать на бескомпромиссное продление договора, на 6,4 га за два оставшихся месяца зимы должно было появиться не менее 10% от заявленного объема проекта.

В урочный час представители ООО «ЭдМар» явились в администрацию города с требованием продлить отношения, положив на стол документ о том, что необходимый для этого процент выполнен! По факту, посреди поля был вырыт котлован, на дно которого уложили плиты, что соответствовало не 10% проекта, а мизерной части одного из четырех домов. Однако на руках у бизнесменов имелся государственный документ - свидетельство об объекте незавершенного строительства, зарегистрированного в Росреестре.

ПРОВЕРКА НА МЕСТНОСТИ

Далее события начали развиваться по поговорке «против лома нет прием окромя другого лома»: глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ сразу же написал заявление в прокуратуру, которой предстояло выяснить, что за «подслеповатый» специалист дал заключение о 10% объеме выполненных работ, на основании которого Росреестр и зарегистрировал объект незавершенного строительства.

На минувшей неделе взглянуть на яму посреди поля выехала целая делегация - глава администрации, представитель прокуратуры и независимые эксперты, которые дадут свое заключения о масштабах стройки ООО «ЭдМар».

Между тем, поведение арендатора балабановские власти оценили, а потому намерены идти до конца. Как заявил депутатам Вячеслав Парфенов, муниципалитет дождется решения независимых экспертов (в белом доме уверены, что их заключение будет справедливым, а значит, нерадостным для хитрого арендатора), после чего обратится в суд с требование исключить из Росреестра яму в чистом поле как объект незавершенного строительства.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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