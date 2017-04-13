Узница немецкого концлагеря до сих пор не может смотреть на дым из труб

В сельском поселении Асеньевское тех, кто мог бы рассказать о войне и ее ужасах из первых уст, преподать подрастающему поколению урок мужества, становится все меньше и меньше. Кого-то из престарелых родителей заботливые дети увозят к себе домой, чтобы ухаживать за ними, кто-то настолько слаб, что принимать гостей и вести долгие задушевные беседы уже не в силах.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПРЕДАТЬ РОДИНУ

Тем не менее, даже несмотря на проблемы со здоровьем, некоторые дети войны по-прежнему готовы делиться историями из жизни. Пусть даже тихим голосом - они знают, их всегда будут слушать внимательно и с придыханием.

В деревне Серединское сельского поселения Асеньевское живет узница немецких концлагерей Лидия ГОРОХОВА. К сожалению, время безжалостно, и сейчас Лидия Николаевна старается поменьше участвовать в общественных мероприятиях и рассказывать волнующие ее душу истории.

Лидия Николаевна росла в большой семье, была самой младшей среди четырех детей. Повезло, пожалуй, только одной из сестер - Екатерине, других же страшная участь узнать, что такое концлагерь, не обошла.

В деревню Шубино Орловской области, где родилась Лидия Николаевна, немцы пришли очень быстро. Без особого труда заняв позиции, фашисты начали творить бесчинства. Маленькой Лиде было всего шесть лет, когда она, две ее сестры, брат, отец и мать в 1941 году узнали, что такое ужас войны.

На глазах маленькой Лиды немцы, предварительно выгнав всех людей на улицу, сжигали дома один за другим. Как вспоминает Лидия Николаевна: их было двое, один с канистрой, другой с факелом. Захватчики ехали на мотоцикле и с криками поджигали жилища, не обращая внимания на плачущих женщин и детей.

- Они сожгли всю деревню, остался только один дом, - вспоминает Лидия Николаевна. - Потом отправили в Германию молодых девушек, среди них была моя сестра Екатерина. Отцу, кстати, предложили стать старостой деревни, мол, тогда дочь останется с ним, но он отказался, не хотел предавать Родину.

Как позже выяснилось, Катя в Германии доила коров и ухаживала за пожилой немкой.

СТРАШНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ПЕЧИ

Остальную семью Гороховых ждал плен - сначала их повезли в Белоруссию, а потом в Германию в Эрфурт, где находился концлагерь.

- Нас везли в открытых товарных вагонах вместе с танками, барьеров не было. То есть можно было легко вывалиться с платформы. Некоторые люди так и падали, когда не выдерживали стоять, и попадали под колеса состава, - говорит узница.

Спать людям приходилось на досках, а есть суп из картофельных шкурок и хлеба, который немцы «заботливо» пекли из опилок.

Но самый ужас ждал людей по приезду в лагерь. Там стояли две огромных печи на его территории. Утром взрослых отправляли на работу, однако к вечеру многие люди не возвращались. Позже стало известно, что пленниками эту печь топили.

- Когда нас, маленьких детей, выпускали на улицу, мы видели страшные высокие трубы, из которых валил густой черный дым, - с ужасом вспоминает Лидия Николаевна. - Знаете, я до сих пор не могу смотреть на деревенские трубы, когда из них дым валит. Сразу вспоминаю те годы, страшно становится.

И вот так, почти пять лет, Лидия Николаевна вынуждена была провести в лагере. В победный год, 1945, - правда, тогда еще никто из людей не знал, что война близится к концу, немцы согнали всех узников в огромное помещение и сообщили им, что сейчас их взорвут. Однако этого, к счастью, не случилось, а ночью пришли солдаты Красной Армии и освободили пленных.

До возвращения домой маленькой Лиде оставалось всего несколько месяцев...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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