Вместе с ними уходит история

В сельском поселении Совьяки в живых остался только один ветеран.

Время, увы, безжалостно. И чем дальше годы от дня великой Победы 1945-го года, тем меньше остается в живых тех, кто может поведать потомкам о тех страшных и героических днях. В сельском поселении Совьяки из многочисленных ветеранов Великой Отечественной войны в живых осталась только одна - Пелагея АКСЕНОВА.

ОШИБКА В ДАТЕ РОЖДЕНИЯ

Пелагею Николаевну в Совьяках почитают и любят, как символ победы, как ту маленькую часть истории, которая пока еще жива и теплится в ее сердце. Кстати сказать, Пелагея Николаевна родилась накануне Дня Победы, а вот год ее рождения - настоящая загадка.

Сама жительница Совьяков родилась на Урале, в документах числится 1925-й год рождения. Однако, как вспоминает Пелагея Николаевна, ее сестры утверждали, что она родилась тремя годами раньше - в 1922-м. Ошибка произошла, скорее всего, в больнице, куда однажды попала маленькая Пелагея. Метрика ее была утеряна, и врачи, глядя на маленькую и хрупкую девочку, убавили ей несколько годков.

Война застала Пелагею Николаевну еще совсем девчушкой, однако не по годам смелой. Она окончила курсы медсестер и в начале Великой Отечественной попала в эвакуационный госпиталь. Всю войну отважная Пелагея спасала солдат Красной Армии, помогала оперировать, перевязывать и была живой поддержкой слабым бойцам.

За годы Великой Отечественной войны судьба бросала Пелагею Николаевну в разные места. Так, постепенно, эвакуационный госпиталь, где она работала, добрался до Берлина, где молодая девушка встретила День Победы.

ЦВЕТЫ КАК ТРАДИЦИЯ

Кстати сказать, этот день стал для Пелагеи Николаевны судьбоносным и еще по одной причине. Именно там, в Берлине, она повстречала своего будущего мужа - Михаила Аксенова, который как раз был родом из Совьяков. Первенец семьи Аксеновых - дочь Людмила родилась на немецкой земле. Вернуться в родные для главы семейства Совьяки удалось только в 1950-м году, после демобилизации.

Позже у четы родился и сын, к сожалению, на данный момент его нет в живых. Как и нет на свете верного друга и товарища Пелагеи Николаевны - ее мужа Михаила. Однако даже несмотря на тяготы и лишения, ветеран войны сумела сохранить блеск и огонь в глазах. Сейчас Пелагею Николаевну регулярно навещают дочь и внуки, а сноха с правнуками и вовсе проводит с ней все лето.

Приходят в гости в Пелагее Аксеновой и воспитанники Совьяковского детского сада № 22 «Пташка». Малыши ежегодно навещают Пелагею Николаевну, поздравляют ее с днем рождения и Днем Победы. А она, в свою очередь. рассказывает им поучительные истории о войне, о том, как важно любить свою Родину и ценить семью и друзей.

Также не забывают о ветеране войны и в администрации сельского поселения. Ежегодно глава администрации Николай ГАЛЕНКОВ вместе с местным библиотекарем Анжелой ФЕОКТИСТОВОЙ приходят к Пелагее Николаевне в гости, дарят ей цветы и памятные сувениры в честь празднования Дня Победы.

Как рассказал Николай Константинович, этот год не станет исключением, и он обязательно заглянет к последнему оставшемуся в живых ветерану и скажет ей самые добрые слова.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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