Жителям Лапшинки придется поберечь холодильники и обогреватели

Деревня Лапшинка, расположенная в сельском поселении Совхоз Боровский, является для руководителя местной администрации Антона МАСНЯКА больным местом. Помимо Лапшинки, проблемы есть и в самом совхозе, но ситуация не настолько критична. А беда на два населенных пункта одна - электричество, а точнее, напряжение.

Чтобы было понятнее, в деревне, где в большинстве домов имеются электроприборы, начиная от лампочек и заканчивая роутерами и компьютерами, вместо стандартных 220 вольт может быть и 180, а то и еще ниже. У людей повсеместно «дохнут» холодильники, нагревательные приборы и сетевое оборудование.

Как пояснил Антон Александрович, все беды Лапшинки из-за того, что имеющийся в деревне трансформатор по факту не работает на полную мощность - подключена только одна ячейка вместо двух. С прежним руководителем электросетей удалось договориться и даже распланировать действия на этот календарный год, однако власть сменилась, и теперь Антон Масняк вынужден, как в поговорке «наша песня хороша, начинай сначала», вести переговоры уже с новым руководством - Андреем ПОПОВЫМ. Но, как уверил Антон Александрович, все вопросы решаются, и дело на месте не стоит.

- В самом совхозе ситуация несколько лучше, сейчас мы принимаем две трансформаторные подстанции в собственность муниципалитета, также запланирована небольшая реконструкция уже имеющейся ТП, - заявил глава администрации.

Кстати сказать, что касается трат, то Антон Александрович надеется обойтись малой кровью. По сути, деньги потребуются только на реконструкцию подстанции. Окончательная сумма будет известна после того, как обнинская МРСК выдаст техусловия на установку более мощной ТП.

- До конца года мы рассчитываем закрыть все вопросы, - резюмировал Антон Александрович.

В общем, жителям Лапшинки и Совхоза Боровский сейчас нужно максимально беречь свои электроприборы и надеяться, что в следующем году к ним в дом придут стабильные 220.

Что касается возможных поломок техники из-за перепадов напряжения, то Антон Масняк советует вызывать специалистов, чтобы те составили акт, выяснили причину и следствие поломки, и если вдруг это произошло по вине сетевой компании - обращаться к ним с требованием компенсировать ущерб.

- Все сети принадлежат МРСК, и подача качественной электроэнергии - их ответственность, - подчеркнул глава.

Но вместе с тем Антон Александрович честно признался, что не может вспомнить ни одного случая, когда с электриков удалось бы что-то «выбить», хотя попытки были.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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