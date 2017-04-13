Кривскому подарили пожарную машину

В пожароопасный период особенно важно иметь под рукой не только хорошую пожарную дружину, но и соответствующую технику, желательно, высокого качества. Однако мало какие поселения Боровского района могут похвастать наличием всего вышеперечисленного.

Недавно у сельского поселения Кривское и у руководителя администрации Алексея МАКСИМЕНКО появился повод для гордости и даже хвастовства. Шутка ли, спонсоры подарили Кривскому новую пожарную машину!

Особенно такой подарок ценен как раз весной, во время, когда сотрудники МЧС вовсю трубят о пожароопасном сезоне и призывают бдительных граждан не палить траву и вообще беречь свое жилище от огня.

Кстати сказать, ранее в распоряжении Кривского имелась пожарная машина, 70-х годов выпуска. За более чем сорокалетний срок службы транспортное средство себя изжило и, как сказал Алексей Витальевич, даже не могло нормально ездить.

- Новая машина полностью укомплектована шлангами, насадками и другими необходимыми вещами, - сказал Алексей Максименко. - Нам ее подарили спонсоры, так получилось, что старую мы отдали, а нам взамен дали новую.

Отметим, что администрация Боровского района тоже решила не оставаться в стороне и откликнулась на просьбу Алексея Витальевича снабдить добровольную пожарную дружину экипировкой, которая, кстати, стоит немало.

Однако когда это произойдет, Максименко и сам не знает, пока, кроме обещаний, у него ничего нет. Остаётся только надеяться, что костюмы будут предоставлены до окончания пожароопасного периода.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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