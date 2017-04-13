В Кривском замахнулись на «Формулу-1»

В сельском поселении Кривское имеется небольшой картинг-центр «Полет», куда все желающие могут приехать и приобщиться к модному нынче виду отдыха - катанию на картах. И вот недавно главе администрации СП Алексею МАКСИМЕНКО пришла в голову идея расширить площадку для катания и превратить ее не только в мест отдыха, но и обучения маленьких детей искусству катания на маленьких машинках.

Как рассказал Алексей Витальевич, на данный момент уже готов бизнес-план, а также паспорт объекта, а это значит, что перемены не за горами.

- Мы выходим с достаточно амбициозными планами, хотим сделать в нашем районе площадку для занятия картингом. Возможно, воспитаем будущих чемпионов «Формулы-1», - сказал Алесей Максименко.

Создавать тренировочную площадку для будущих Шумахеров будут совместно с ООО «Агро 40» - обнинской компанией. Согласно планам, в клубе «Полет» будут четыре вида картингов, которые можно взять в аренду, - два детских и два взрослых. Что касается оснащения, то и тут продуманы все современные фишки. Например, система видеонаблюдения с выводом на экран. Это значит, что, как в гонках международного класса, на табло будут выведены номера участников, лучшее время за круг и так далее.

Плюс ко всему, как признался Алексей Витальевич, полезность такого расширения состоит еще и в том, что площадка станет более привлекательной для потенциальных клиентов и партнеров, а это предрекает хорошее будущее для местного бюджета.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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