13.04.2017

Боровскую прокуратуру второй раз подряд доверили хабаровчанину



12 апреля в Боровском районе был назначен новый прокурор. Им стал 36-летний Александр ЕГОРОВ, который ранее сделал карьеру в Хабаровском крае. Там в 2003 году он начал работать в должности следователя г. Хабаровска, а к моменту перевода в Калужскую область успел вырасти до прокурора одного из районов города.

Был в биографии нового руководителя боровских законников и период работы  в должности заместителя межрайонного природоохранного прокурора, что в жителей как минимум Балабанова вселяет надежду на помощь в борьбе за чистоту своего единственного водоема - реки Страдаловки.

Однако интересен и другой факт: предшественник  Александра Егорова - Алексей МОРОЗОВ,  в 2000 году также начал свою карьеру с Хабаровского края, откуда в 2007 году ушел с должности первого заместителя прокурора Центрального района Хабаровска, чтобы возглавить прокуратуру г. Якутска.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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