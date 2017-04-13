Илья Веселов предложил ремонтировать дороги без выходных

Состояние дорожного полотна в Боровском районе является, пожалуй, бесконечной темой для разговоров, шуток и даже печали. Что уж говорить, если две самых популярных в районе дороги - в Кривском и Кабицыно оставляют желать лучшего, а ремонт там держится недолго.

ГОРСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще месяц назад глава районной администрации Илья ВЕСЕЛОВ обратился к директору ДРСУ-5 Александру ГОРОХОВУ с просьбой привести в порядок два этих участка.

Относительно дороги через Кабицыно просьба чиновника была аргументирована отсутствием освещения на протяженном участке, что в ночное время может привести к авариям. Между тем, заметим, что данная дорога, проходящая по территории сельского поселения совхоз «Боровский», находится на балансе Калужской области.

Директор боровского представительства «Калугаавтодор», коим и является ДРСУ-5, услышал и исполнил. Правда, «заплатки», которые уложили дорожники, не дожили даже до следующей планерки. Однако критику со стороны боровских водителей о таком «ремонте» директор организации Александр Горохов отверг, заявив, что развалился прошлогодний асфальт.

Такое заявление порядком удивило боровское водительское сообщество, которое задалось вопросом: если разлетелся старый асфальт, то где же тогда новый?

Просьбу привести в порядок аварийно опасную дорогу Илья Веселов спустя неделю повторил. Однако представительство «Калугаавтодор» решилось исполнить ее спустя три недели, подсыпав в несколько ям немного дробленого щебня.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

В минувший понедельник глава администрации района в очередной раз завел разговор с директором дорожного предприятия о качестве и методе борьбы с аварийными участками дорог на территории боровских поселений.

- Нужно придерживаться приоритетов - то есть ремонтировать те дороги в первую очередь, где наиболее интенсивное движение, - заявил Илья Веселов. - Таких участков у нас несколько, и я не могу сказать, что там все в порядке.

На такое замечание Александр Горохов вновь решил возразить, мол, ремонт дорог должен проводиться только в сухую погоду, так как литой асфальт, который использовался ранее, оказался слишком дорогим удовольствием, а потому теперь заливают по старинке - горячий.

Но при таком объяснении особенно странным выглядело то, что Горохов подчеркнул: дорожники выходили на объект в субботу - как раз тогда, когда шел дождь. Получается, что и новые заплатки имеют все шансы развалиться через пару недель, учитывая, что работы велись в неблагоприятную погоду.

Взвесив все «за» и «против», а также внимательно выслушав начальника ДРСУ-5, Илья Борисович предложил довольно радикальное решение: работать без выходных! Дескать, сейчас, когда ремонт дорог - острая необходимость, отсиживаться нельзя. Увидели хорошую погоду - вышли на объект и работаем.

Нельзя сказать, что такая идея пришлась по душе Александру Горохову, скорее, он сник и попытался намекнуть главе администрации, что дорожники и так сделали субботний день рабочим, а когда погода совсем плохая, то они занимаются другими делами. В общем, заставлять людей еще по воскресеньям «пахать» - вообще не вариант.

Тем не менее, Илья Борисович был непреклонен и твердо заявил, что пока все не будет сделано, можно и поднапрячься, а выходные отгулять потом. И даже сам изъявил желание присутствовать на объектах по воскресеньям, наверное, чтобы никому не было обидно.

Иван КРЕЧЕТ

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