Расселяй и властвуй!

Власти Боровска сохранят баланс между историей и современностью.

Как известно, у всего есть срок годности - у бытовой техники, мебели и даже домов. Выход из эксплуатации последних, правда, гарантирует жильцам то, что жилфонд признают аварийным, а их самих переселят в апартаменты поновее и поудобнее.

В городе Боровске с расселением дела обстоят весьма интересно в силу того, что добрая часть ветхих домов - объекты культурного наследия.

ВСЕ ПО СЦЕНАРИЮ

Боровск - город с богатой историей и не менее богатым наследием. Мало в каких весях Калужской области можно найти населенный пункт с просто невообразимым количеством исторических построек, шикарными видовыми точками и особо ценимой местными жителями самобытностью.

Однако современный мир железным сапогом шагает по всем историческим поселениям нашего необъятного края, требуя от властей придерживаться программ, законов и порядков в вопросе расселения ветхого жилфонда. С одной стороны, это хорошо, когда чиновники умудряются сохранить баланс между историей и современностью, а с другой - обязательство по сносу старинных домов, которые не попали под определение «объекта культурного наследия» медленно, но верно уничтожает дух населенных пунктов.

Боровск, к сожалению, не стал исключением. На данный момент силами городской администрации строятся три многоквартирных дома на улице Некрасова, куда переселятся порядка сотни семей. Как рассказал глава администрации города Михаил КЛИМОВ, готовность застройки составляет 30 процентов, и это позволяет ему с уверенностью говорить о том, что этим летом состоится ввод в эксплуатацию жилого здания.

Отметим, что часть ветхих домов, откуда, собственно, и переселяют боровчан, являются объектами культурного наследия, еще часть - создают градообразующий облик.

- По условиям программы переселения, те дома, которые не относятся к объектам культурного наследия, мы обязаны будем снести, - подчеркнул Михаил Павлович.

«МЫ БУДЕМ ИСКАТЬ ИНВЕСТОРОВ!»

Получается, дома, которые снесут, ибо обязательство, образуют в итоге дыры в городе, что изменит его облик. Ведь даже старая избушка милее сердцу боровчан, чем пустырь, который в итоге еще и может превратиться в свалку. Или второй вариант: найти инвестора, который позарится на клочок земли где-нибудь на окраине Боровска и начнет вливать туда деньги. Правда, утверждать, что народу так нужен очередной магазинчик или парикмахерская, тоже не будем.

Что же касается объектов культурного наследия, то, как уверил Михаил Павлович, сносить их никто не будет, но вот распорядиться оными администрация может по своему усмотрению: продать, реконструировать, оставить как есть.

- По каждому из объектов будет принято решение и будем работать. Конечно, мы будем искать инвесторов, - сказал Михаил Климов. - Вот у нас есть, например, дом - объект культурного наследия, находится как раз на повороте на «Этномир». Мне бы виделось там что-то туристической направленности. Возможно, небольшая гостиница или ресторанчик. Но это чисто мои мысли. Что там будет в итоге - не знаю, повторюсь, работа будет проделана по каждому дому.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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