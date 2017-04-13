Мимо кассы?

Контрольный орган проверит странные недоимки на балабановском рынке.

Проверить финансовую деятельность главного «добывающего» предприятия муниципалитета - рынка депутаты города намеревались больше года назад. Однако контрольный орган был занят другими плановыми и не менее важными проверками. Теперь, понимая, что предчувствие не обмануло, парламентарии ожидают визита КО на торговое предприятие, затаив дыхание и заранее расстраиваясь: не опоздали ли?

ЧЕТЫРЕ РЫНОЧНЫХ «ЛИМОНА»

Директор МУП «МЦОН» Борис СЕРГЕЕВ пришел к депутатам, чтобы рассказать об итогах работы предприятия за минувший квартал. И хотя главные требования парламентариев удалось выполнить, «зачет» директор так и не получил, поскольку разобраться в таблице доходов и расходов депутаты не смогли, а у Бориса Николаевича пояснить «на пальцах» не получилось. Отчет за квартал решили перенести на апрельское совещание Думы, а в этот раз «прошлись» по ситуации с муниципальным рынком.

Согласно перечню выполненных дел, предоставленному директором Многофункционального центра обслуживания населения, за минувшие три месяца удалось выявить огромную сумму недоимки: без малого 4 млн рублей задолжали предприниматели за аренду рыночных площадей!

Балабановские депутаты и не с таким сталкивались, и все же услышанное заставило их удивиться. А вот председатель контрольного органа Юлия ПОЛЯКОВА поинтересовалась: что предприняло руководство предприятия для изменения ситуации? Оказалось, что Борис Сергеев побеседовал с неплательщиками, разослал им уведомления и даже начислили пеню на общую сумму 160 тыс. рублей.

Но такой ответ слушателей не удовлетворил, и они потребовали приступить к радикальным мерам, вплоть до расторжения договоров аренды и принудительного взыскания задолженностей через суд.

ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ

Несмотря на свой решительный настрой, парламентарии прекрасно понимают, что просто с этой ситуацией не справиться. В настоящее время балабановский рынок представляет собой ряды слитых павильонов, которые появились здесь с легкой руки прежнего руководителя МУП «Рынок» Юрия САЗОНОВА. Того самого, которого привел на это хлебное место экс-глава администрации Павел АВЕКОВ.

Установка металлических магазинчиков уже приобрела мегаразмер, когда депкорпус узнал о таких переменах и возмутился: рынок, как таковой, вообще должен исчезнуть с лица города, а тут взяли и понаставили палатки, да еще без плана размещения и с явными нарушениями пожарной безопасности. Администрация своего ставленника поддержала, мол, хорошее дело человек затеял. Рынок обретет приличный вид, проблемы с безопасностью устранят, а когда поступит приказ закрыть торговое предприятие - палатки с территории уберут.

Депутаты словам не поверили, но настоять на прекращении несанкционированных перемен на смогли, поскольку отвлеклись на конфликт с самим Павлом АВЕКОВЫМ, поставив во главу угла задачу избавить город от такого хозяйственника. Теперь же, когда представительный орган доверил управление городом Вячеславу ПАРФЕНОВУ, ему вместе с директором муниципального предприятия придется ломать голову: как разобраться с этой рыночной ситуацией?

ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Между тем, депкорпус потребовал от «наследника» московского управленца - директора МУМ «МЦОН» проработать несколько вопросов и прийти на профильную комиссию с готовыми ответами или хотя бы набросками.

В частности, депутаты потребовали установить номера на павильонах, чтобы упростить работу самой администрации рынка, а также покупателям в случае некачественного обслуживания. Разместить в доступном месте план размещения торговых объектов на рынке. Провести анализ и отметить на таблице павильоны, которые простаивают, а также доложить: оплачивают ли этот простой арендаторы муниципальной земли.

Учитывая очевидные фатальные последствия в случае возгорания на рынке, от Бориса Сергеева потребовали проработать и представить план приведения в нормативное состояние размещения установленных магазинов. Каким образом нынешний директор сможет устранить нарушения своего предшественника - непонятно пока никому, однако вопрос об извлечении некоторых торговых объектов уже стоит. В первую очередь, под «вылет» попадают те павильоны, владельцы которых по непонятным причинам планомерно не платят аренду за пользование муниципальной землей.

ПРОВЕРКА ПОКАЖЕТ

Несмотря на наличие столь серьезных проблем на территории муниципального рынка, депкорпус верит, что Борису Сергееву при помощи его руководителя Вячеслава Парфенова удастся с ними справиться. Что же касается экс-директора МУП «Рынок» Юрия Сазонова, период руководства которого станет предметом пристальной проверки контрольным органом муниципалитета, то его имя, вполне возможно, еще придется упомянуть с негативной окраской.

Если поддаться риторике и анализу, то вся команда Павла АВЕКОВА, за исключением нынешнего замглавы администрации Боровского района Сергея ГАЛКИНА, запятнала свою репутацию и ушла из города под шорох уголовных дел, которые боровские полицейские еще не завершили расследовать.

А если перейти к фактам, то задолженность арендаторов, которую уже выявил Борис Сергеев, может оказаться только верхушкой айсберга. Директор МЦОН уже заявил, что в бумагах его предшественника полный беспорядок, а потому понять с первого взгляда, почему при Юрии Сазонове доходы МУП «Рынок» пошли вниз - трудно. При этом депутат Артем ТАРУТИН поспешил провести калькуляцию предполагаемых потерь, умножив озвученную сумму недоимки на период руководства «москвича».

Тем не менее, огульно обвинять экс-директора рынка депутаты не стали, решив дождаться итогов проверки Юлии Поляковой.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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