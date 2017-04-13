Горе-подрядчик, прославившийся в Обнинске с «Олимпом», сдал боровский «ФОК» с дырявой кровлей!

Для кого-то фраза о трёх годах ожидания - так, крылатое выражение. Для Боровского района - тяжкая правда жизни, которую пришлось преодолевать, ожидая финишной черты на строительстве самого масштабного спортивного объекта района - физкультурно-оздоровительного комплекса в боровскому бору.

Красную ленточку перед ФОК уже дважды собирались натягивать, однако огрехи в строительстве заставляли сматывать ее обратно в клубок. Тем не менее, в 2017 году торжественное открытие объекта все же состоится, и руководство учреждения очень надеется не сесть в лужу, причем в буквальном смысле слова.

ЗА НЕДОДЕЛКИ В «ОЛИМПЕ» ТЕЗИКОВ ПОКА НЕ ОТВЕТИЛ!

Строить самый крупный и «упакованный» на современном уровне спортивный объект в Боровском районе начали еще в 2013 году. Тогда идея посадить ФОК на окраине районного центра была воспринята критично со стороны не только жителей самого крупного населенного пункта района - Балабанова, давно мечтающего расширить свои спортивные возможности, но и самих боровчан. Расположение объекта, который, в первую очередь, предназначен для детей, в недоступном для них месте посчитали пустым освоением бюджетных средств. Однако решение районного руководства было непреклонно, и ФОК спроектировали именно там, где уже три года ждут окончания строительных работ.

И все же омрачило предвкушение не мнение части жителей района, а темпы исполнения работ (был период достаточно длительного простоя) и их качество, которое сыграло самую печальную роль в сроках ожидаемого открытия.

Так уж случилось, что право осуществлять грандиозный по боровским меркам проект досталось ООО «Сапсан», которое возглавляет небезызвестный Владимир ТЕЗИКОВ. Его предприятие уже натворило делов в Обнинске при строительстве гостиницы спорткомплекса «Олимп» (трещины, дырявые окна, многочисленные строительные недоделки - неполный перечень косяков этого подрядчика) и даже несмотря на указания губернатора до сих пор ничего не исправило.

И даже тот факт, что генподрядчиком в случае с боровским ФОКом выступает Управление капительного строительства региона, а его руководство лично осуществляет контроль, не подвигло строителей выполнить свои обязательства в срок, а главное - качественно.

Заметим, после срыва первичного плана окончания работ весной 2015 года, запустить в эксплуатацию спортивное сооружение пообещали в декабре 2016 года. Однако отодвинуть и эту дату пришлось по причине дырявой крыши. Как бы удивительно это ни звучало, но кровля новенького объекта не выдержала сезонных осадков, и по счастливой случайности дала о себе знать задолго до того, как в ФОК начался тренировочный процесс.

ИСПРАВЛЯТЬ «КОСЯКИ» БУДУТ ДРУГИЕ

Сейчас увидеть, где кровельные работы ООО «Сапсан» выполнило некачественно, труда не составит: на втором этаже в разных местах на белой потолочной плитке предательски проступили грязно-желтые разводы. Сюрпризы от самого прохудившегося участка крыши готово ловить металлическое ведро. Однако директор ДЮСШ «Звезда» Сергей ТЮРИКОВ, которому впоследствии предстоит взять в свои руки управление новым спортобъектом, полон оптимизма.

Бодрости духа ему придал итог недавнего комиссионного обследования кровли, которое прошло при участии ООО «Сапсан» и ГКУ «УКС». Оно показало, что нарушений в использовании материалов допущено не было, а вот сама работа не выдерживает никакой критики. В итоге заказчик получил со стороны бывшего подрядчика заверения в том, что он за свой счет переделает кровлю.

Однако, памятуя Обнинск и куда более крутую стройку (гостиницы при «Олимпе», где господин Тезиков, смотря в глаза прибывшему с проверкой губернатору, клялся-божился в двухнедельный срок устранить все недоделки, да слово свое нарушил) - в то, что «Сапсан» ответит за косяки в Боровске верится слабо.

Кстати другие недоделки должен устранить ООО «ТД «Асса». Именно эта фирма пришла на боровский объект после того, как ее предшественник попал под гнев главы региона, который уже не один раз был крайне резок в оценке деятельности «Сапсана».

Строителям, которые заработали себе репутацию в Боровском районе на строительстве поликлиники в Балабанове, предстоит не только устранить огрехи в работе предшественников, довести объект до финиша, но и выполнить то, что изначально вообще не входило в проект ФОК.

Как рассказывает Сергей Тюриков, новый подрядчик сверх проекта уже выложил плиткой ступени внутри здания, хотя изначально планировалось покрыть ею только лестничные пролеты. Также в проекте не были предусмотрены строительство дорожки от здания ФОК к стадиону (спортсменам предлагалось добираться до открытого поля в обход забора) и реставрация старой бетонной конструкции, которая во время проведения здесь массовых мероприятий использовалась в качестве сцены. Ее, уверил Сергей Борисович, ТД «Асса» решила привести в достойный вид в качестве бонуса.

ФОК ПОДЕЛИТСЯ ТРЕНАЖЕРАМИ

Однако не все в подготовительном процессе зависит от строителей. В уже готовых внутренних помещениях оборудование установлено лишь частично. Причиной тому стала все та же задержка сроков сдачи объекта.

Как рассказывает директор ДЮСШ, оборудование для оснащения новой ДЮСШ на торгах было закуплено в срок, а именно в тот, который предполагался изначально. По этой причине тренажеры, трибуны и т.п. почти три года ожидали своего дома. Теперь же, когда пришло время занимать площади, оказалось, что некоторые фирмы-поставщики, которые по тем же контрактам должны были осуществить монтаж оборудования, попросту перестали существовать. Выходить из положения удается не всегда. Например, установку трибун возьмет на себя тульская компания, поставившая тренажеры, а вот для подключения электронного табло в игровом зале требуется особый специалист, и его ещё только предстоит найти.

Между тем, это уже мелочи, которые решаются, как говорится, в рабочем порядке. А работать ФОК планирует начать уже летом. К этому времени двери будут открыты для взрослых боровчан, которые, уверен Сергей Тюриков, предпочтут заниматься в своем районе, а не ездить в дорогие обнинские спортклубы. Что касается деятельности в рамках детско-юношеской спортшколы, то она запланирована на начало следующего учебного года. К сентябрю ДЮСШ должна будет получить лицензию на образовательную деятельность и сформировать тренерский штат.

К слову, Сергей Борисович планирует осуществить мечту, пожалуй, каждого поселения района - в рамках работы спортшколы организовать тренировки в поселениях. К примеру, в совхозе «Боровский» получит развитие секция тяжелой атлетики. Она первый претендент на получение новых тренажеров, которые сверх необходимости были закуплены для боровского ФОК.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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