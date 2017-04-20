Синоптики предрекли ледяной дождь на выходных

Ноябрь 2016-го жители Боровского района запомнят надолго. Ледяной дождь парализовал тогда не только движение транспорта, но и разрушил коммуникации, деревья под тяжестью налипшего льда падали, что вызывало массовые порывы на электросетях.

Последствия стихии в городских и сельских поселениях устраняли долго. И вот, менее чем полгода спустя, синоптики снова предрекли непогоду и возможное повторение ноябрьских событий.

Согласно предположениям метеорологов, в выходные дни Боровский район может накрыть дождем, что в сочетании с низкой температурой может привести к повторению ноябрьских событий, правда, с меньшим ущербом.

Тем не менее, глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил глав городских и сельских поселений мобилизоваться и в случае необходимости оперативно реагировать. Экстренные службы также будут держать руку на пульсе до тех пор, пока не установится стабильная температура.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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