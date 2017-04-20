Тяга к знаниям

Дети из деревни Киселево пятый год ждут школьный автобус.

Расстояние ещё никогда не было для русского человека препятствием в получении знаний. Чего только стоит знаменитый марш-бросок великого Михайла ЛОМОНОСОВА с рыбным обозом!

Несмотря на то, что с тех пор миновало не одно столетие, местами школяры по-прежнему добираются до образовательных учреждений на своих двоих или на родительских четырех, преодолевая путь в несколько километров и ожидая того славного дня, когда слова о доступности образования станут соответствовать действительности.

ПЯТЬ «ВЕРСТ» НЕ КРЮК?

Географическое деление внутри Боровского района, порой, слабо поддается логике. Вот Киселево - большая деревня, раскинувшаяся по двум берегам реки Истьи. С одной стороны добраться до нее можно чрез ул. Зеленую, с другой - через микрорайон «Восточный», то есть через территорию города Балабаново. Но принадлежит деревня сельскому поселению Ворсино, как и еще одна соседняя деревня - Подсобное хозяйство, проезд через которую с трассы М-3 имеется, но по причине его убогого состояния мало используется.

Между Киселево и Ворсино 10 км поселенческих дорог и «киевки», а до балабановской улицы Московской всего 4,6 км, поэтому деревенские дети учатся в городской школе №3, до которой добраться в два раза проще.

Простота эта, конечно, относительная, а, следовательно, с органов власти Боровского района никто не снимал ответственности за организацию полноценного и безопасного транспортного сообщения по программе «Школьный автобус».

ЧЕХАРДА

Поразительно, что скоро пять лет, как местные чиновники знают об этой проблеме. Староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК поделился с редакцией двумя обращениями жителей - к бывшему зам. главы администрации Боровского района Сергею ТРУБИЦИНУ и директору школы №3 Виктору ЛОКТЮХИНУ, датируемыми 2013 годом. Обращения заверены, следовательно, дошли до кого надо.

Также нам в руки попали два ответа. В августе 2015 года куратор всех хозяйственных вопросов в районной администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ уверял: «На данный момент подрядной организацией выполняются ремонтные работы дороги М-3 «Украина» - д. Киселево. После окончания ремонта маршрут автобуса «Школьный» г. Балабаново - д. Киселево - МОУ СОШ №3 будет открыт». Однако спустя полтора года ответ его преемника на должности Сергея ГАЛКИНА, датированный декабрем 2016 года, прозвучал менее оптимистично: «Устройство разворотной площадки для школьного автобуса в д. Киселево будет выполнено в весенне-летний период 2017 года, после чего будет создана комиссия для открытия маршрута школьного автобуса».

Читая эти бумаги, можно не только освежить в памяти чехарду руководителей нашего района, но и отметить приятный момент: сроки на ответ на обращения граждан наши руководители соблюдают четко. А что до сроков исполнения обещаний, то их вроде как и нет.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Изучив представленные документы, мы первым делом обратились в районный отдел образования. Его заведующая Людмила СИЛАЕВА сообщила: в 2013 году ГУ «Школьный автобус» эту дорогу, собственником которой является МО МР «Боровский район», обследовало и согласилось пустить автобус, как только в Киселево сделают разворотную площадку и установят павильон для ожидания. Однако до сих пор эти условия район не выполнил.

Почему за минувшие пять лет боровские чиновники так и не нашли сил и средств, чтобы отсыпать площадку для разворота автобуса там, где места для этого предостаточно, у нынешнего зам. главы администрации района мы спрашивать не стали. Напомнили только про данное Сергеем ГАЛКИНЫМ обещание на 2017 год. А также поделились радостью: по словам Людмилы Силаевой, 18 и 19 апреля (мы общались за день до этого) на территории Боровского района ГУ «Школьный автобус» будет обследовать имеющиеся маршруты. А потому весьма удачным было бы попросить специалистов заглянуть в Киселево. Конечно, пятилетнее невыполнение условий госучреждения в интересах детей может и удивить калужских чиновников. Но, тем не менее, вдруг к прежним добавятся новые требования? Например, привести в нормативное состояние насыпную дорогу.

В ответ Сергей Павлович сообщил, что его специалист занимается этим вопросом, а уже в среду, 19 апреля, дал итоговый комментарий.

- Специалисты из Калуги побывали в Киселево, подтвердили указание об обустройстве разворотной площадки. Я себе в график беру эту задачу на май. Кроме того, за летний период мы ещё проведем отсыпку и грейдерование дороги. В августе сотрудники ГУ «Школьный автобус» проверят исполнение их поручений, и в следующем учебном году мы запустим этот маршрут, - пообещал Сергей Павлович.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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