ГП «Калугаоблводоканал» наказали за загрязнение реки Страдаловки

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране водных биологических ресурсов. По результату проверки возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по ст. 8.33 Ко АП РФ (нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов) в отношении юридических и должностных лиц.

В число провинившихся, в том числе, попало и ГП «Калугаоблводоканал», которое привлекли к ответственности за регулярные сбросы неочищенных сточных вод в реку Страдаловку.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения. Однако общественность такие меры воздействия не удовлетворят, поскольку с систематическими сбросами одними прокурорскими реагированиями проблему не решить. А потому депутаты балабановской Городской Думы записались на прием к министру природных ресурсов и экологии Калужской области Варваре АНТОХИНОЙ.

На встрече, которая запланирована на середину апреля, парламентарии в очередной раз хотят поднять вопрос переподключения канализационных стоков с микрорайонов д. Кабицыно к КНС г. Обнинска.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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