Ермолинцы предлагают влиться в победный автопробег

В Боровском районе уже несколько лет подряд проходит победный автопробег. Местное отделение ветеранов спецназа «Русь», которое базируется в Ермолино, активно занимается патриотическим воспитанием не только школьников, но более взрослого сообщества.

Именно эта организация предложила и осуществила идею межмуниципального автопробега в честь 9 Мая. К этому событию участники подходят весьма творчески, «гримируя» свои авто под военную технику. Собираясь в организованную автоколонну, они проезжают по населенным пунктам Боровского района с музыкой и флагами.

Однако если ранее для участия в автопробеге требовалось только желание, а примкнуть к колонне можно было по ходу движения, то сейчас организаторы подошли к подготовке более серьезно.

Потенциальным «бегунам» предложено пройти официальную регистрацию, после чего каждый получит наклейку с соответствующей символикой. Без регистрации к участию в автопробеге не допустят. По всем вопросам, связанным с участием, проведением и помощью в организации автопробега, обращаться по телефону 3357544.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»