Блокадница Галина Лукичева: «Люди зверели от голода и бесконечной стрельбы»

Жительница Ермолина Галина ЛУКИЧЕВА через два года отметит свой девяностолетний юбилей. Сейчас у Галины Кузьминичны, конечно, все хорошо - дом - полная чаша, свой огород и встречи с родными и близкими. Но когда-то ей, маленькой Гале, пришлось узнать, что такое голод и своими глазами видеть, как люди решались на страшные поступки - убивать себе подобных, чтобы прокормиться...

НЕСЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Когда война пришла в дом к Галине Кузьминичне, ей было всего двенадцать лет. Отец умер за пять лет до начала боевых действий. Семья из пятерых человек - четверо детей и мать жили в тогда еще Ленинграде, в собственной квартире, почти в центре города.

- В самом начале я еще ходила в школу, но недолго, очень скоро начались постоянные бомбежки и артиллерийские обстрелы. И учеба прекратилась, - вспоминает Галина Кузьминична.

Очень скоро жизнь семьи, да и самой маленькой Гали, начала напоминать ад. Еды нигде не было, даже купить что-то съестное было практически невозможно.

Двенадцатилетняя Галя очень быстро стала напоминать скелет, обтянутый кожей. Она вспоминает, как на ее руках и теле начали появляться шишки от голода, зубы шатались и кровоточили. А потом умерла мать...

- Мама умерла в 1942-м году, с братьями и сестрой нас тоже события разделили, - говорит блокадница. - Сестру мою вместе с заводом, где она работала, эвакуировали, а я даже не знала куда. Брат воевал, а второй очень хотел попасть на фронт, рвался, но он был хорошим техническим специалистом, так что его просто не пускали.

ЛЮДСКОЕ ЗВЕРСТВО

И вот так, оставшись практически в одиночестве, Галина Кузьминична попала в детский дом. Там у нее была подруга, которая однажды чуть не стала жертвой людской жестокости.

- Мы стояли в очереди за хлебом зимой. Было очень холодно, а людей великое множество, - рассказывает Галина Кузьминична. - А хлеба тогда давали всего 125 граммов на человека, причем он был сырой, склизкий. Так вот, ее позвали погреться у печки, и она пошла.

Наверное, острый детский слух тогда спас маленькую девочку. Она услышала, как люди, которые вроде бы решили о ней позаботиться, переговариваются. И то, что они говорили, сильно ее насторожило. Буквально через секунду ребенок получил сильный удар по голове, но получилось увернуться и сбежать. В детдом девочка прибежала с пробитым черепом, но осталась жива.

- Убийств было очень много. Убивали собак, детей, торговали человечиной на рынке. Люди зверели от голода и бесконечной стрельбы, - с ужасом вспоминает Галина Лукичева.

МЕДАЛИ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ НАДЕНУТ

Через время, когда Ленинград стали бомбить меньше, школа снова открылась. В одной ее части расположился военный госпиталь, куда дети время от времени приходили, чтобы почитать солдатам книжки. Как говорит Галина Кузьминична, они очень этому радовались, это был какой-то момент счастья для молодых ребят, что они могут пообщаться с детьми.

- А потом нас эвакуировали в Тюменскую область и вернули домой после окончания войны, но я вам так скажу, пережить даже один день в блокадном Ленинграде - слишком много. А мы там находились около двух лет, - говорит Галина Кузьминична.

Послевоенная жизнь Галины Лукичевой складывалась неплохо. Окончила педучилище и посвятила себя своей любимой профессии - учительству. Познакомилось с будущим мужем - Иваном в городе Кизляр. Есть двое детей, внуки и даже правнуки.

Есть также у Галины Кузьминичны и медали, только она их к празднику Победы не надевает. Говорит, что неудобно ей в наградах щеголять, ведь она не воевала...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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