Детские площадки предлагают благоустраивать на особых условиях

На днях глава региона Анатолий АРТАМОНОВ озвучил свое отношение к проблеме обустройства детских площадок. В частности, губернатор заявил, что ответственность за их содержание должна лечь на плечи тех, для кого все это затевается, - жителей населенных пунктов.

- Там есть товарищества собственников жилья, управляющие компании на этих территориях. С ними надо заключать соглашения: да, город может сделать этот объект, но при условии, что это сообщество, которое там проживает, берёт его под свою ответственность и обеспечивает сохранность. И если не обеспечивает, они должны тогда каким-то образом компенсировать эти убытки, которые город несёт.

Мысли, озвученные главой региона, не первый год витают и в зале заседаний балабановского белого дома, где чиновники и депутаты уже не раз предлагали друг другу прибегнуть именно к таким мерам. Но то по политическим, то по финансовым соображениям никакого правового документа, регулирующего принцип благоустройства площадок для игр балабановской детворы, в городе принято не было.

Однако на планерке глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, делая отсыл к словам губернатора, озвучил: со следующего года муниципалитет изменит принцип обустройства детских площадок.

- Мы будем делать комплексные площадки с современным покрытием. Пусть в год мы осуществим два-три проекта, но они будут современные и отвечающие интересам детей разных возрастов. Но делать это мы будем только в том случае, ели жители дворов готовы будут нести ответственность за содержание этих мест,- заявил сити-менеджер.

Управляющим компаниям предложено продумать и предложить внесение в коммунальные квитанции горожан пункта «содержание детских площадок», поскольку после строительства таковых муниципалитет планирует передавать УК управление местами детского отдыха. Горожане вправе отказаться от таких условий сотрудничества с муниципалитетом. Однако в таком случае администрация оставит за собой право обустройства исключительно общегородских детских площадок, таких, как у Дома культуры, на перекрестке улиц Лесная и Гагарина и в планируемом сквере на той же улице за бывшим Домом быта.

Учитывая солидарность в мыслях с главой региона, стоит ожидать, что в ближайшее время на рассмотрение Думы будет внесен проект новых условий в сфере благоустройства города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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