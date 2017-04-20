В выдвижении депутата на звание «Почетный житель города» усмотрели конфликт интересов

Соседний с Обнинском Балабаново 12 июня готовится отметить не только День независимости России, но и 45-летний юбилей города. К этой круглой дате уже подготовлена большая праздничная программа, в которую войдут и официальные «ноты», такие, как присвоение звания «Почетный житель города».

На сегодняшний момент в Городскую Думу поступили две кандидатуры, которые комиссии по местному самоуправлению и социальная уже рассмотрели. В частности, от учительского сообщества города подана заявка на бывшего главу администрации Балабанова Владислава АЛЕКСЕЕВА. А депутат Михаил КЛЮЕВ делегировал на это звание своего коллегу - Николая ГУСЕВА.

Стоит отметить, что оба кандидата - персоны неоднозначные, и у горожан к ним, даже не в разрезе присвоения звания, отношение полярное. Тем не менее, именно кандидатура депутата вызвала у балабановских парламентариев спор.

Народные избранники усмотрели в выдвижении своего коллеги конфликт интересов, сопредельный с нарушением антикоррупционного законодательства. Причиной тому стало ежегодное премирование почетных горожан денежной суммой в размере 5 тыс. рублей, а также явное преимущество Николая Ивановича, который имеет право голосовать за себя при рассмотрении данного вопроса на официальном заседании Думы.

Кроме того, часть думцев посчитала некорректным претендовать на столь высокое звание действующему депутату.

Учитывая, что мнение комиссий носит исключительно рекомендательный характер, обе кандидатуры будут рассмотрены на апрельском заседании ГД.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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