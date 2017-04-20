20.04.2017

В Асеньевском ждали «фонтана»



Состояние водопроводных сетей в сельском поселении Асеньевское оставляет желать лучшего. Трубы сильно изношены, много лет к ним никто не притрагивался, не проводил профилактику, не чинил.

Естественно, подобное нет-нет, но вызывает аварии. Последняя такая случилась в деревне Коростелево. Все началось с того, что у людей в кранах начало пропадать давление, то есть если раньше напор был нормальным, то сейчас вода текла тонкой струйкой.

Деревенские жители обратились в администрацию с жалобой, после чего была инициирована проверка сетей на предмет протечки. Правда, как рассказал глава администрации Виктор ТИХОМИРОВ, найти, где случилась авария, у подрядчика так и не получилось.

- Прорыв образовался на глубине шести метров, так что мы испытывали определенные сложности при поиске места аварии, - пояснил Виктор Николаевич.

В итоге было принято решение просто дождаться, когда вода в месте прорыва выйдет на поверхность. На это понадобилось определенное время. И после того как из-под земли в окрестностях деревни Коростелево забил фонтан, обрадованные подрядчики смогли приступить к работе. Как уверил Виктор Тихомиров, ремонтные работы были проведены в сжатые сроки: утром работы были начаты, а к вечеру уже все закончили.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ 

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