Михаил Климов уверен, что статус «Исторического поселения» навредит Боровску!

Две недели назад на популярном ресурсе Change.org, площадке, где люди пишут петиции, появилось обращение от жительницы Москвы Оксаны СОЛОВЬЕВОЙ под громким названием «Спасем город Боровск от варварского разрушения».

Согласно тексту, последние несколько лет в Боровске творится нечто невообразимое - чиновники чуть ли не устраивают вакханалию и вообще плевать они хотели на самобытность Боровска.

НАДУМАННАЯ ОПАСНОСТЬ?

«Замечательному городу Боровск угрожает опасность. На наших глазах гибнет целый самобытный мир! Опять чиновники ради своей выгоды хотят лишить нас истории, памяти. Ездим за три моря, чтобы увидеть крошечный Таллинн, древнюю Прагу, Дубровник (там законом охраняется каждый камешек!), а под боком разрушается уникальный памятник русского градостроительства. Боровск - прелестный исторический и природно-ландшафтный уголок России», - гласит текст петиции.

Автор обращения открыто заявляет о том, что в последние годы было уничтожено больше двадцати домов исторического значения.

«Старинные домики объявляют аварийными. Расселяют. И как-то сразу случается пожар! Или их просто сносят. Но снос после пожара милее начальству. Видовые точки, которыми так богат город, перекрывают постройками. Если так пойдет и дальше, Боровск будет утрачен навсегда», - пишет автор.

И вот такая боязнь потерять наследие, и превратить поселение в современный город, видимо, толкнули на создание петиции с требованием присвоить Боровску статус «Исторического поселения».

Отметим, что на момент написания материала к требованию присоединились свыше тысячи человек.

У главы боровской администрации Михаила КЛИМОВА свой взгляд на подобные заявления. По мнению Михаила Павловича, статус, скорее, город разрушит, но никак не сохранит.

- Наличие такого статуса означает, скажем так, тотальное ограничение, то есть запрет всему и вся, например, в строительстве и отделке. Чтобы построить какой-либо объект, пусть он даже будет идеально правильный, надо пройти огромное количество согласований, - заявил Михаил Климов. - Допустим, какой-то инвестор выбирает, где ему вкладываться, например, в Боровске или любом другом городе. Представим, что они оба являются историческими, но один имеет такой статус, а второй - нет. У инвестора есть, скажем, 10 миллионов, но проектная документация и согласование стоят в городе со статусом - 3-4 миллиона, а в другом - 500 тысяч. Отсюда вывод, что инвестор пойдет туда, где ему более выгодно и дешевле. Таким образом, спасая Боровск, мы его разрушаем.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Также Михаил Павлович подчеркнул, что наличие статуса «Исторического поселения» желанно было бы тогда, если бы нагрузив администрацию сопутствующими запретами и сложностями, была бы какая-то программа по финансированию таких городов, а этого всего нет. То есть ломоносовская метода про «в одном месте убыло, в другом прибыло» здесь вообще не работает.

- Итог такой - для Боровска статус «Историческое поселение» - это большой минус, пока не будет принята какая-то программа по поддержке таких городов, - резюмировал глава администрации.

Еще одним существенным минусом Михаил Павлович считает, что после того, как город приобретет статус, администрацию можно будет «доить» на вполне законных основаниях.

- Проблема в том, что город Боровск станет охраняемым поселением. Так вот, чтобы сделать любой шаг, который хоть как-то касается предмета охраны - всего города, то есть раскопать яму, спланировать что-то, построить - нужно заключение эксперта. А оно стоит как минимум пятьдесят тысяч за мелочь, например, за дополнительное окно на объекте культурного наследия. И для чего нас толкать к такому статусу? Чтобы обеспечить работой экспертов? - возмутился Михаил Павлович.

Но вместе с тем глава администрации прекрасно понимает, что город надо беречь и охранять, именно поэтому была принята муниципальная программа «Боровск. Наследие», которая целиком и полностью направлена на сохранение той самой самобытности, которую так боятся потерять некоторые.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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