Калугаавтодор устраивает провокации на дорогах?

Ямочный ремонт межрайонной магистрали выполнили щебнем и песком!

Ситуация с кабицынской дорогой все больше напоминает отечественное здравоохранение. Вроде бы и диагноз пациенту поставили, и поняли, что лечить надо радикально, но врач пытается реанимировать больного примочками и присыпками.

Ему от этого не холодно, не жарко, а между тем и печень села, и почки отвалились. Но эскулапы разводят руки, пеняя на плохое финансирование и низкое качество отечественных препаратов.

ИЗ ДОРОГИ «ПОСЫПАЛСЯ ПЕСОК»

В нашей боровской «палате», пожалуй, самый известный пациент - дорога через Кабицыно. Когда-то она была шустра, теперь же из нее в прямом смысле слова «посыпался песок». Именно таким способом неделю назад местное представительство «Калугавтодор» произвело ямочный ремонт. Заметим, за последние полтора месяца это уже третья попытка дорожников ликвидировать множественные колдобины и провалы на некогда скоростной дороге.

Сейчас на улице холодрыга, и летают снежинки, а потому, может, кто и забыл, что в этом году климатическая весна пришла рано. Снег на дорогах растаял и открыл все несовершенство отечественного дорожного строительства, а глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ потребовал привести в безопасное состояние самые используемые дороги, в том числе и кабицынскую.

«КУДА СМОТРЯТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ?»

Исполнять приказ обезопасить неосвещаемую в темное время суток дорогу сотрудники ДРСУ-5 - боровского представительства «Калугаавтодор» взялись не сразу. Но когда дело было сделано, водители удивились: что за технологии были использованы, если меньше, чем через неделю, асфальт раскрошился и валялся под колесами большими черными обломками. Директор дорожно-ремонтной организации Александр ГОРОХОВ заявил, что это вовсе не новый, а прошлогодний асфальт. При этом пояснять, а где же нынешний, и почему, если верить Сан Санычу, прошлогодний асфальт полный шлак - пояснять не стал. Просто взял и вышел через пару недель с повторным ремонтом на ту же дорогу.

Вторая попытка оказалась менее долговечной. Щебень, которым дорожники присыпали ямы под колесами машин, быстро разлетелся по сторонам, днищам, лобовым стеклам и кузовам проезжающего транспорта. В связи с чем в нашу редакцию посыпались жалобы от автомобилистов, которым никакая страховка не покроет вынужденного ремонта своих «железных коней».

- Пускай не рассказывают сказки, что у них все согласовано и что такая «присыпка» щебнем соответствует нормам! Это наглая ложь! Ямочный ремонт здесь можно делать только литым асфальтом. Я не понимаю, куда смотрят надзорные органы, они что по этой дороге не ездят? - возмущается наш читатель Андрей Николаевич. - Тем более, это магистраль областного подчинения, даже не проселочная дорога! Я собираюсь отослать жалобу в администрации губернатора и президента, чтобы поставили на место этих горе-дорожников, которые, на мой взгляд, каким то странным способом «осваивают бюджетные средства». Они обязаны содержать дорогу в надлежащем состоянии. Она не может эксплуатироваться в таком состоянии! Это угрожает нашей безопасности!

ТРЕТИЙ ПОДХОД К «СНАРЯДУ»

Между тем, словно профессиональный спортсмен-качок, господин Горохов предпринял третий подход к «снаряду», на сей раз щедро присыпав его смесью песка и щебня. В результате машины на и без того опасном участке дороги попадали в неуправляемые зоны, поскольку сцепление резиновых колес и песка не вызывает проблем лишь в детской песочнице.

Избегают встреч с дюнами на асфальте боровские водители давно обкатанным способом - проезжают часть дистанции по встречке, благо, отсутствие сплошной разметки позволяет делать это спокойно.

БОЛЬШОЙ ПОДКОП

Такое лечение проблемы «народными средствами» боровские автомобилисты не оставили без внимания, задаваясь вопросами: имели ли право дорожники ремонтировать ямы такими разнообразными способами и куда глядит ГИБДД?

Как заверил нас новый начальник ГИБДД Боровского района Александр ФАНТИКОВ, глядят его сотрудники куда надо, и на кабицынскую дорогу в том числе. Обследуют ее регулярно, а потому о проблеме знают отлично.

Для того чтобы дать точный ответ о законности присутствия песка на асфальтном покрытии, он даже для пущей уверенности пообщался с коллегами из Дорнадзора, и те подтвердили: смесью щебня и песка дорожники, якобы, имели право засыпать проблемные участки во избежание дальнейшего разрушения дороги.

- Погода нестабильная, а потому приступать к полноценному ремонту дорожники не могут. Используют вот такие временные средства,- подтвердил начальник ГИБДД.

БОРОВСКОЕ «НОУ-ХАУ»

Интересно, а почему это «ноу-хау» используется только в Боровском районе и больше нигде? Что за чушь несут представители Дорнадзора? Они что, не знают, что ямочный ремонт тем же литым асфальтом, например, в соседнем Обнинске делается вообще при любой погоде?

А главное - на основании какого нормативного акта главный гаишник района делает выводы о правомерности такого ремонта? Почему тогда Киевское шоссе так же не ремонтируют даже по «временной схеме»? Все же законно?

Где вообще такое видано - чтобы асфальтированную дорогу посыпали щебнем и песком? Кто ответит за побитые в результате попадания камней машины? Как можно устраивать на дороге такой беспредел?

Между тем, главный по безопасности дорожного движения в Боровском районе обращает внимание: проблема кабицынского направления - в огрехах, допущенных при строительстве.

- То, что сегодня мы видим на этом участке, называется «пучинообразование». Обычными «заплатками» это не устранить, требуются серьезные работы. По информации, предоставленной нам директором ДРСУ-5 Александром Гороховым, в мае его организация выйдет на объект. В процессе ремонта на нестабильных участках будут углубляться на метр-полтора и заново укладывать «подушку» под асфальт. Это сделают для того, чтобы впоследствии дорога не проваливалась и не вставала буграми. Затем последует ремонт асфальтного покрытия «картами».

Слова начальника ГИБДД подарили автомобилистам некую надежду, что в итоге дорога через Кабицыно станет ровной и безопасной. Но случится ли это на самом деле, сказать однозначно нельзя. Как резюмировал наше общение Александр Фантиков: судить о человеке надо не по его словам, а по поступкам. Позволим себе переадресовать это ДРСУ-5. А пока просто подождем и внимательно понаблюдаем. А что еще остается?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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