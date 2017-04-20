20.04.2017

Нелегальных торговцев вдоль обочин «Киевки» разгоняют только перед проездом губернатора!



Несанкционированная торговля вдоль обочин федеральных трасс - дело привычное, в том числе и для Боровского района. Здесь на самом въезде на север калужского региона ежедневно разворачивается скатерть-самобранка с разносолами и деликатесами домашнего производства.

Вроде бы лотки на обочинах интенсивной трассы должны насторожить сотрудников правоохранительных органов. Но, как показал наш рейд, полицейских местные торговцы совершенно не опасаются и порой даже переходят опасную черту.

 

ХОРОШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Обочины Киевского шоссе в районе технопарка «Ворсино», по обоим направлениям, и в будни, и особенно в выходные превращаются в рынок. Здесь можно найти все, что душе угодно: раков, сало, закатку, мед, картошку и другие продукты питания. А для самых искушенных покупателей сюда время от времени заезжают даже таксидермисты, предлагая купить, например, чучело енота.

Что примечательно, цены у придорожных торговцев не сказать, что кусачие. Возможно, это та самая компенсация за отравленный выхлопными газами и выбросами с предприятий товар. Но, тем не менее, более желанным он от этого не становится.

Корреспонденты «Недели» в один из выходных дней решили сменить амплуа и попробовать себя в роли тайных покупателей. Предпраздничный субботний день сулил нам удачный «улов», ведь кто не захочет заработать себе лишнюю копейку к Пасхе?

У большой, красиво раскрашенной вывески «Мёд» нас встретил придорожный мерчандайзер. Женщина приветливо улыбнулась и на вопрос «почем картошка» заученно отчеканила: «50, 100 и 150 рублей за ведро».

- А откуда она у вас? - вежливо поинтересовались корреспонденты.

- Своя! - с гордостью ответила продавец.

«Своя» картошка, к слову, подозрительно была похожа на ту, которая продавалась буквально в трех шагах.

В задушевной беседе продавец поведала журналистам, что полицейские, слава Богу, реагируют нормально, по-человечески. Единственное, что просят уехать, когда губернатор приезжает с официальным визитом или другие серьезные проверки намечены. В общем, ни откатов давать не приходится, ни штрафов платить.

- Штрафуют только тех, кто торгует незамерзайкой, потому что очень много контрафактного товара, - сказала женщина. - А нас не трогают, нормально относятся.

Вероятно, именно из-за такого равнодушия со стороны органов правопорядка, некоторые торговцы борзеют сверх меры, выставляя свою банки чуть ли не прямо на проезжую часть.

Что же касается качества товара, то продавец уверила, что у нее все только самое свежее, в том числе и мед, который сутками стоит на солнце в стеклянных банках, рядом с, напомним, проезжающими машинами. А, как известно, такие условия хранения крайне нежелательны, ведь вместо сладковатого запаха можно получить стойкое амбре бензина и прочей гадости.

Ну а для всех тех, кто так сильно переживает, а не отравится ли он ненароком купленной на обочине закаткой или яблочком, есть у женщины один простой совет: «Не покупайте».

 

РОСПОТРЕБНАДЗОРУ ПЛЕВАТЬ НА ТОРГОВЦЕВ С ТРАССЫ?

С одной стороны, по-человечески, мелких бизнесменов понять можно. Хочешь жить - умей вертеться, как говорится. Но если простой люд имеет право так относиться к торговцам и позволить себе роскошь испытывать сочувствующие эмоции, то соответствующие органы должны иметь холодную голову, горячее сердце и чистые руки.

Кстати, сказать, калужский Роспотребнадзор, который, по идее, должен бдеть за правами потребителя, как оказалось, к подобного рода торговле никакого отношения не имеет, и приехать на ворсинскую обочину не может.

Странно, что сотрудники управления, в полномочия которого как раз входит организация проверок соответствия продукции, реализуемой индивидуальными предпринимателями, заявили, что их юрисдикция - юрлица, а по поводу частников посоветовали обращаться в полицию.

В итоге получается замкнутый круг, в Роспотребнадзор люди пожаловаться, по факту, не могут, в полицию тоже идти смысла нет. Ведь, если верить торговцам, с полицейскими у них отношения самые добрые, так что перед рейдом «ипэшников», возможно, предупредят, а даже если и нет, то что им помешает вернуться на нагретое место?

 

ПРОКУРОР РАЗБЕРЕТСЯ!

Единственный на данный момент выход - обращаться в прокуратуру Боровского района, тем более что буквально неделю назад на пост вступил новый, молодой и энергичный прокурор Александр ЕГОРОВ. Отметим, что Александр Владимирович к сообщению о придорожной торговле отнесся весьма серьезно.

- Мы проверим законность торговли, в том числе товарами питания, отвечают ли они требованиям безопасности, и в случае нарушения примем определенные меры. Ваша информация для меня очень полезна, и в принципе, по методике проведения прокурорских проверок, мы можем получать ее также и от СМИ. Поэтому ваше сообщение я буду расценивать как информацию о нарушении закона и в дальнейшем планировать работу прокуратуры, в том числе и в этом направлении, - подчеркнул Александр Владимирович.

Очень хотелось бы, чтобы проверки в итоге привели к тому, что торговцы и вовсе исчезнут, а не будут регулярно возвращаться, предварительно заплатив копеечный штраф. Хотя, как показывает житейский опыт, не было ещё в Боровском районе такого «режиссера», который нашел бы силы изменить сценарий, до боли напоминающий «День сурка».

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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