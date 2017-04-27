Задания по ЕГЭ распечатают в школе прямо перед экзаменом

Полтора месяца осталось до одного из самых важных событий в жизни одиннадцатиклассников - ЕГЭ. В этом году в Боровском районе всего 236 выпускников, сдавать экзамены ребята будут на базе боровской первой школы, куда их доставят школьными автобусами со всех городов и сел муниципалитета.



Как рассказал заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, подготовка к единому государственному экзамену осуществляется в два этапа: первый касается непосредственно выбора предмета и других регламентных работ, второй - организационных и процедурных вопросов.

Как подчеркнул Алексей Васильевич, ежегодно все больше учеников выбирают обществознание. В этом году этот предмет будут сдавать 145 человек.

- Чтобы не было стресса, проводятся тренировочные репетиционные экзамены, чтобы познакомить детей с самой процедурой, бланками и так далее, - сказал Алексей Гераськин.

Для проведения экзаменов задействуют семнадцать аудиторий, каждая из которых будет оборудована камерами видеонаблюдения с возможностью подключения к единому центру.

Не обошлись в этом году и без новшеств: экзаменационные задания теперь будут печатать прямо в школе.

- Оборудование получено, проведено тестовое испытание. Поскольку это непривычно, ожидаются некоторые сложности. Отделу образования дано поручение сформировать материальный запас - бумагу, картриджи, - подчеркнул Алексей Гераськин.

Самый большой комплект экзаменационного материала - по русскому языку - семь листов. Поэтому насколько быстро получится распечатать такой огромный объем - пока неизвестно. Во всяком случае, как уверил чиновник, даже в самой крайней ситуации выход найдется, и уже продуман.

Что касается вопросов безопасности, то либо с утра в день «Х», либо накануне, школа будет обследована силами полиции, стражи правопорядка будут также дежурить на территории во время сдачи экзамена.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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