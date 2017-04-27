27.04.2017

Полицейские ищут потенциальных преступников и нелегалов



Боровские полицейские на этой неделе начали операцию «Участок», в рамках которой сотрудники ОМВД проводят рейды по выявлению и проверке притонов, мест концентрации лиц, склонных к совершению преступлений, с последующей постановкой их на учет и проведением с ними профилактических бесед.

Участковые проводят обход квартир и дворов на вверенных им территориях, собирая информацию о правонарушениях и лицах, которые их совершили.

Ранее в городе прошла специальная операция, которую объявили после обращения к полиции главы администрации города Вячеслава ПАРФЕНОВА. Градоначальник заявил, что жители приходят к нему и жалуются на «резиновые квартиры». Чтобы сотрудники полиции могли работать точечно, администрация попросила управляющие компании города подготовить списки потенциально подозрительных квартир, в которых могут незаконно проживать иностранные граждане.

Пока просьбу выполнила только УК «РЭУ», а потому полиция обратилась к директорам других частных коммунальных компаний с просьбой составить подобные списки и предоставить их в ОМВД для новых проверок.

Анна КНЯЗЕВА

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