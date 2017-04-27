Балабановским торговцам-неплательщикам дан первый бой

Месяц назад директор балабановского Многофункционального центра обслуживания населения Борис СЕРГЕЕВ рассказал о недоимках на самом прибыльном предприятии муниципалитета - городском рынке. Сумма недостачи почти в 4 млн рублей «накапала» из-за систематической неоплаты предпринимателями занимаемых торговых мест. Но и спустя месяц ситуация не исправилась, а сумма долга, из-за начисленной пени, только выросла.

ПРИКАЗ О ВЫСЕЛЕНИИ

Еще в марте директор МУП оповестил всех должников о необходимости рассчитаться и пригрозил в случае неоплаты прибегнуть к жестким мерам - расторжению договоров, демонтажу торговых павильонов и взысканию задолженности через суд. Однако до сих пор так далеко дело не зашло: директор МУП «МЦОН» лишь повторно разослал письма и пригрозил отключить электроэнергию.

На такое сообщение зам. главы администрации Нина ФИЛАТОВА, которая проводила рабочую планерку руководителей города, приказала переходить от слова к делу.

- Борис Николаевич, начинайте демонтаж павильонов, в первую очередь с тех, у кого самые большие суммы долга. И подавайте иски в суд на взыскание, чтобы потом нам не пришлось искать наших должников, - обратилась она к директору МУП.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Исполнить поручение руководителя из администрации Борис Сергеев не успел. В тот же вторник во второй половине дня предприниматели понесли ему квитанции, подтверждающие частичную оплату долга.

- Это суммы в 10-20% от их задолженностей. Поэтому пока к радикальным мерам мы прибегать не стали. Отключили только свет в двух павильонах, владельцы которых так и не заплатили, - пояснил Борис Николаевич.

Информацию об этом заслушали на комиссии по городскому хозяйству, где депутаты потребовали продолжать взыскательную работу и быть готовыми к расторжению договоров со злостными должниками. Со своей стороны, руководство рынка заявило, что в случае необходимости демонтирует павильоны неплательщиков.

- Мы уже рассмотрели возможные варианты. В первом ряду достаточно места для проезда спецтранспорта, при помощи которого можно будет убрать нужный объект. Что касается других рядов, где между торговыми точками узкий проезд, то там придется разбирать павильоны по частям, - поделился директор МУП.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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