27.04.2017

Собственник балабановского «шанхая» взялся за переделку



В минувший вторник в Балабанове начались работы по реконструкции здания бывшего ресторана «Истья», прослывшего среди горожан «Шанхаем». Такое название здание, в котором поселились два сетевых магазина, получило из-за облепившего его множества торговых павильонов и лотков с мелким товаром.

Учитывая, что здание находится на одной из центральных улиц города - Лесной, руководство муниципалитета неоднократно поднимало вопрос наведения порядка на этой частной территории.

В 2015 году собственник здания - обнинский бизнесмен Евгений МАКАРОВ собирался провести глобальную реконструкцию, в ходе которой основное строение должно было приобрести современный внешний вид, а по его периметру - появиться торговые павильоны, оформленные в едином стиле.

Однако осуществить намеченное «ИП Макаров» не смог по причине форс-мажора, но пообещал, что обязательно реализует намеченный план, который он в июле того же года представил на ознакомление депкорпусу и администрации. В качестве «бонуса» за ожидание перемен предприниматель согласился за свой счет обустроить автомобильную парковку на муниципальной территории и слово свое сдержал.

И вот настал день глобальных перемен. Как рассказал Евгений Макаров, он приступает к ремонту своей балабановской недвижимости. Работа будет проходить поэтапно. Для этого с левой стороны здания убирают павильоны арендаторов. Их временно перенесут вправо. Два павильона, которым не хватит места на земле бизнесмена, на месяц разместят на территории той самой муниципальной парковки. Разрешение на это, по словам Евгения Макарова, администрация дала.

После того, как будут построены новые павильоны, их предложат для аренды тем же предпринимателям. Далее ремонт ожидает правую сторону двухэтажного магазина. Общий срок работ составит три месяца.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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