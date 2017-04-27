Прокурор и глава администрации Боровского района посадили сосны

В Боровском районе прокурор Александр ЕГОРОВ и глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ решили объединить силы и сажать совместно. Итогом такого тандема стало участие в акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса.

На территории ГКУ КО «Боровское лесничество», совместно с его руководителем и учащимися школ района, было высажено 3000 молодых сосен. Эта физическая работа тесно переплетается с надзорной деятельностью прокуратуры, которая обязана следить за соблюдением природоохранного законодательства.

Отметим, что и глава администрации, и прокурор - новые и молодые руководители для Боровского района. Илья Веселов занял свой пост без малого полгода назад, а Александр Егоров всего неделю в своей новой должности.

Между тем, напомним, что ранее руководитель боровского надзорного органа работал в хабаровской Природоохранной прокуратуре, а потому его участие в этой «посадочной» акции вселяет надежду боровчанам на особое отношение к экологическим проблемам района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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