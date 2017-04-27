Боровчанам пообещали вернуть чистую воду через две недели

Как недавно отрапортовали сотрудники ГП «Калугаоблводоканал», на боровскую станцию обезжелезивания завезли реагент и засыпали средство в фильтры, пообещав жителям, что вскоре вода станет прозрачной, а не грязно-коричневой.

К сожалению, радость оказалась недолгой. Через непродолжительное время боровчане стали замечать, что из кранов снова полилась ржавчина.

Недоумевающие жители города стали звонить в ЕДДС с жалобами на качество водоснабжения.

Однако, как пояснил начальник боровского участка «Калугаоблводоканал» Александр МАМОНОВ, переживать людям совершенно не о чем.

- В Боровске 35 километров водопроводных сетей, где в трубах капитальный налет железа, - сказал Александр Викторович. - Мы засыпали реагенты, и вода идет хорошего качества, но чтобы полностью вымыть все примеси, нужно время.

Также Александр Викторович посетовал, что дело с прочисткой труб осложняется еще тем, что последние полторы недели в Боровске скачет напряжение. Вместо стабильных и необходимых для бесперебойной работы насосов 380 вольт на линии всего 360, а порой и 355. Из-за этого оборудование «уходит в спячку», вследствие чего времени на очищение нужно гораздо больше.

Тем не менее, Александр Викторович уверил, что фильтры работают хорошо и посоветовал горожанам потерпеть еще 2-3 недели, и тогда из их кранов потечет чистая вода.

Глава боровской администрации Михаил КЛИМОВ уверил, что он также держит руку на пульсе и старается контролировать ситуацию. Как сообщил Михаил Павлович, он собирается пригласить представителей водоканала и электросетей на ближайшую Думу, чтобы обсудить с ними текущее положение дел, а заодно узнать, нужна ли какая-нибудь помощь. Также Михаил Климов рассчитывает, что электрики смогут дать внятное объяснение причинам перепада напряжения в Боровске и поделятся своими планами на его устранение.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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